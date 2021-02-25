《美元走勢－羅明立》美元暫時守住８９﹒８０╱９０﹒００支持區

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒１４ １０５﹒８５ １０６﹒１２

歐元╱美元 １﹒２２００ １﹒２１５６ １﹒２１９８

英鎊╱美元 １﹒４１７０ １﹒４１２２ １﹒４１５６

美元╱瑞郎 ０﹒９０７５ ０﹒９０５３ ０﹒９０５５

美元╱港元 ７﹒７５４７ ７﹒７５３１ ７﹒７５３７

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《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾表示不擔心近期通脹升溫的情況，表示或需３年才能實現

２％的通脹目標。受其溫和言論影響，美股三大指數低開高收，道指創收盤歷史新高。美國

１０年期國債收益率繼續上升至１﹒４厘，但美匯仍然偏軟，暫時守住８９﹒８０╱９０﹒００

支持區。

新西蘭央行於昨天（２４日）議息後一如預期維持利率於０﹒２５％不變。聲明指會一直維

持寬鬆的貨幣政策直至通脹重返２％水平。對於新西蘭元匯率，該行指近期匯率變化抵銷了部分

政策的效用，似暗示紐元有過高情況。從圖表看，過去多年０﹒７５附近經常是紐元的階段高低

位，暫時不宜高追。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０５０ １﹒２２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

