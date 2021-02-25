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即市新聞

25/02/2021 17:56

《美元走勢－羅明立》美元暫時守住８９﹒８０╱９０﹒００支持區

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１４　　　１０５﹒８５　　　１０６﹒１２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２００　　　１﹒２１５６　　　１﹒２１９８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１７０　　　１﹒４１２２　　　１﹒４１５６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０７５　　　０﹒９０５３　　　０﹒９０５５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５４７　　　７﹒７５３１　　　７﹒７５３７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾表示不擔心近期通脹升溫的情況，表示或需３年才能實現
２％的通脹目標。受其溫和言論影響，美股三大指數低開高收，道指創收盤歷史新高。美國
１０年期國債收益率繼續上升至１﹒４厘，但美匯仍然偏軟，暫時守住８９﹒８０╱９０﹒００
支持區。
　　新西蘭央行於昨天（２４日）議息後一如預期維持利率於０﹒２５％不變。聲明指會一直維
持寬鬆的貨幣政策直至通脹重返２％水平。對於新西蘭元匯率，該行指近期匯率變化抵銷了部分
政策的效用，似暗示紐元有過高情況。從圖表看，過去多年０﹒７５附近經常是紐元的階段高低
位，暫時不宜高追。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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