渣打去年基本稅前盈利２５億美元跌四成，派末期股息９美仙



《經濟通通訊社２５日專訊》渣打（０２８８８）公布，截至去年１２月底止基本稅前盈利

為２５﹒０８億（美元．下同），按年跌４０％；每股基本盈利３６﹒１仙；末期股息每股普通

股９仙。

至於法定除稅前盈利為１６﹒１３億元，跌５７％；母公司股東應佔溢利７﹒２４億元，跌

６９％。（ｈｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

