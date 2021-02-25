渣打去年基本稅前盈利２５億美元跌四成，派末期股息９美仙

《經濟通通訊社２５日專訊》渣打（０２８８８）公布，截至去年１２月底止基本稅前盈利
為２５﹒０８億（美元．下同），按年跌４０％；每股基本盈利３６﹒１仙；末期股息每股普通
股９仙。
至於法定除稅前盈利為１６﹒１３億元，跌５７％；母公司股東應佔溢利７﹒２４億元，跌
６９％。（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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