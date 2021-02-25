【修例風暴】元朗７２１案，控方確認白衣人先動手

前年７．２１元朗白衣人暴動事件，６名涉案被告否認暴動等６罪昨續審。法官質疑控方開

案陳詞所稱，７．２１事件與５天前在元朗反修例放映會發生的衝突有關之說法，控方最終刪除

有關的內容。

法官又指有關５０名白衣人與１００名黑衣人發生「暴力衝突」的細節，開案陳詞中欠清晰

交代，法官問及是哪方先動手，控方確認是白衣人先用木棍及藤條襲擊黑衣人。

審訊今續，控方將開始傳召證人作供。《香港經濟日報》（ｚｚ）

