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25/02/2021 12:05

銀娛（２７）全年盈轉虧蝕４０億元，不派末期息

　　《經濟通通訊社２５日專訊》銀娛（０００２７）公布，截至２０２０年１２月底止全年盈
轉虧，蝕３９﹒７３億元，２０１９年度賺１３０﹒４２億元。期內每股虧蝕９１﹒６仙，不派
末期息。
　　期內收益１２８﹒７６億元，按年跌７５﹒１９％，稅前虧損３７﹒６３億元。（ｈｏ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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