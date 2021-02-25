銀娛（２７）全年盈轉虧蝕４０億元，不派末期息

《經濟通通訊社２５日專訊》銀娛（０００２７）公布，截至２０２０年１２月底止全年盈
轉虧，蝕３９﹒７３億元，２０１９年度賺１３０﹒４２億元。期內每股虧蝕９１﹒６仙，不派
末期息。
期內收益１２８﹒７６億元，按年跌７５﹒１９％，稅前虧損３７﹒６３億元。（ｈｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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