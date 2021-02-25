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即市新聞

25/02/2021 16:03

【預算迴響】數碼港：全力配合政府推動創科發展，注資創業基金

　　《經濟通通訊社２５日專訊》新一份財政預算案昨日（２５日）公布，數碼港表示，歡迎預
算案提出多項措施投放資源積極推動創新科技發展，為進一步支援初創及科技企業發展，數碼港
將全力配合政府，包括向「數碼港投資創業基金」注資２億元，強化數碼港創投對接平台的角色
，並繼續推動數碼港擴建計劃，以拓展創科生態圈，促進香港創科及數碼經濟發展。
　　數碼港亦歡迎政府將「創科實習計劃」恆常化，資助ＳＴＥＭ本科學生體驗創科工作，以鼓
勵更多青年投身創科，未來將繼續配合政府推動大灣區創科建設，協助年青人把握大灣區創科發
展機遇，當中「數碼港大灣區青年創業計劃」便讓大灣區青年跨地域合作並接受創業培訓。

＊加強與金管局等合作，推動創新金融服務產品應用＊

　　數碼港主席林家禮表示，樂見政府近年積極推動創科發展，並肯定數碼經濟的重要性。作為
香港數碼科技旗艦及創科推手，數碼港一直全力配合，致力培育更多優質初創企業及人才、強化
創科生態系統及促進行業發展，將繼續協助支援公共服務數碼化、推動金融科技應用，並強化數
碼港對初創企業的融資支援，協助他們進一步拓展業務，以打造更蓬勃的創科生態系統。
　　過去三年，數碼港的初創及科技公司社群，由１０００間增加６０％至１６００間，並聚焦
金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電競三大應用科技範疇發展。作為全港最大的金融科技大本營
，將加強與金管局等金融及監管機構合作，推動創新金融服務產品的落實應用，並積極發展合規
科技、網絡安全、法律科技等香港具有優勢的應用科技範疇。（ｂｉ）

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