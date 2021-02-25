銀娛：冀年底可重新派息，對博彩業復甦的潛在爆炸力非常有信心

《經濟通通訊社２５日專訊》銀河娛樂（０００２７）副主席呂耀東於網上會議表示，澳門

博彩業的最壞時間在去年已經過去，９月份自由行恢復後已為業績帶來明顯回升，集團第四季的

表現亦不錯，現時澳門及香港已開始為市民接種疫苗，期望旅遊氣泡可盡快推出。

呂耀東認為，對博彩業復甦的潛在爆炸力非常有信心，並指出在最近到訪許多內地城市，很

多朋友都指出澳門是疫情溫和後旅遊的首選地，主要由於距離夠近，以及基建配套良好。他透露

，銀河第三期準備在下半年陸續開幕，第四期亦準備開始工程，料於２－３年內陸續開幕，總共

將提供８家新酒店，並以高端中場業務為主。

呂耀東又指，農曆新年期間，澳門旅客量增加，零售表現不錯，酒店入住率達五成，期待疫

苗可令疫情受控，令第四季的增長勢頭持續，對未來十分有信心。

至於集團於日本的發展，呂耀東指出，日本一直是集團戰略上的部署，想法一直沒有改變，

正與有關方面傾談，但在疫情下時間表無可厚非需要調整，認為日本是個有潛力的市場，將會努

力爭取。

至於集團取消派息，主席呂志和指出，期望盡快恢復派息，希望年底可重新派息。賭牌方面

，他指出，內地政府希望將賭業正常化，並非只著重博彩，而是娛樂消閒，與以往有分別，強調

集團近年投資興建酒店，期望未來可多元發展，對未來行業前景樂觀。（ｃｗ）

