【預算案】財爺冀盡量擴闊消費券使用範圍，街市、本地網購皆可用

《經濟通通訊社２５日專訊》最新一份《財政預算案》提出向每名合資格的１８歲或以上香

港永久性居民及新來港人士，分期發放總額５０００元的電子消費券，財政司司長陳茂波預期，

派發消費券的措施，對本港經濟有０﹒７％的提振作用，期望消費券使用範圍可以盡量寬，不論

街市、快餐店、零售店或從本地商店網購均可用，認為生活較拮据的市民，可以用來減輕開支，

而有能力者則可花費更多。



＊市民促改派現金＊



被問到為何不再派發現金，陳茂波在電台聯播節目解釋，經濟環境差，中小企業重創，希望

增加他們的生意，而去年派發現金時，亦有市民質疑為何不派發消費券，強調有聽取意見。他指

，政府會沿用去年派發現金的系統，處理派發消費券的手續，行政費會應慳就慳。

不過，有聽眾質疑消費券效用，認為派發現金更佳，現時最需要政府支援基本生活，又想儲

起在限期內未用完的消費券餘額，有需要時再用。陳茂波表示，明白部分市民生活困難，而消費

券用於街市買餸或去快餐店用膳，都完全無問題。



＊內地港人可在本港商戶網購＊



對於有聽眾提到很多街市商戶或小型零售店都無安裝八達通機，陳茂波解釋，防疫抗疫基金

有在這方面資助街市商戶。他亦估計，在內地生活的港人，可以在內地利用消費券，光顧網上的

本港商戶。（ｃｌ）

