【預算迴響】銀公：預算案措施既應對短期經濟挑戰又鞏固支柱產業

《經濟通通訊社２５日專訊》香港銀行公會表示，歡迎最新公布的《財政預算案》，指預算

案提出了一系列針對不同需要的財政措施，以應對香港的短期經濟挑戰，並鞏固支柱產業，包括

金融服務業的長遠策略性發展。金融科技、綠色金融，以至粵港澳大灣區資產和財富管理都和業

界發展息息相關，預算案的建議將有助進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。隨著疫苗接種

計劃的啟動和財政措施的支持，有信心香港經濟將重拾復甦動力。（ｃｌ）

