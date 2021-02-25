【夜期時段】３月期指報２９９４６點，跌１４點，低水１２８點

《經濟通通訊社２５日專訊》是日期指結算，３月期指在夜期時段開市報２９９４９點，跌

１１點，低水１２５點，最新報２９９４６點，跌１４點，低水１２８點，合約成交８２０張。

３月國指期貨在夜期時段開市報１１６８７點，跌６點，低水３０點，最新報１１６８８點

，跌５點，低水２９點，合約成交６１２張。

