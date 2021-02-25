【施政迴響】中小型企業總商會：電子消費券消費額應獲免手續費

《經濟通通訊社２５日專訊》香港中小型企業總商會表示，歡迎預算案提出各項針對支援中

小企業界的政策及措施，包括延長「中小企融資擔保計劃」的申請時限，進一步提升貸款總額及

還息不還本的安排、延長「預先批核還息不還本」計劃，及寬減利得稅、非住宅物業差餉等，有

關政策及措施有助中小企業應對目前異常艱困的經營環境。



＊冀為通關訂時間表，積極推疫後振興經濟措施＊



商會指，面對目前疫情依然嚴峻，通關無期，在缺乏遊客以及本地消費意欲疲弱的情況下，

本港中小企業面對極大的經營壓力，有關融資措施雖然能緩解中小企業目前的財政狀況，但假如

本港經濟在疫後未有如當年沙士疫情過後出現的強力復甦，各項融資擔保措施非但未能幫助企業

，反而進一步加大企業的還款壓力，成為壓毀企業的最後一根稻草，故呼籲政府除加快疫苗注射

的進度，為內地與香港恢復正常通關訂立時間表外，亦應積極計劃推出一系列的疫後振興經濟措

施，吸引外地遊客到訪及刺激本地消費。



＊所有電子消費券的消費額應獲免手續費＊



商會又歡迎政府破天荒推出電子消費券計劃，相信可刺激本港零售市道，令中小企業受惠。

但同時關注儲值支付工具營辦商向中小企業收取電子消費券的手續費問題，因是次消費券是使用

公帑向市民支付，故此該會要求所有電子消費券的消費額應獲免手續費，減輕中小企業的負擔。

（ｂｉ）

