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25/02/2021 19:51

《再戰明天》新世界發展和美高梅派業績，拉加德參加Ｇ２０會議

　　《經濟通通訊社２５日專訊》明日（２６日），歐洲央行總裁拉加德參加Ｇ２０財長與央行
總裁會議，美國公布２月密歇根大學消費者信心指數。

＊歐洲央行總裁拉加德參加Ｇ２０財長與央行總裁會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行總裁拉加德和執委帕內塔參加２０國集團（Ｇ２０
）財長與央行總裁會議。
　　本港時間明午４：００ｐｍ，歐盟領導人舉行視頻會議，討論安全與防務以及歐盟南部鄰國
問題。８：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登發表講話。

＊美國公布２月密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布１月工業生產，年率跌幅料由２﹒６％擴大至
５﹒４％，月率料由下滑１％升上３﹒８％；１月零售銷售，月率跌幅料由０﹒７％擴大至
１﹒２％，年率跌幅料由０﹒２％擴大至２﹒６％。１：００ｐｍ，日本公布１月新屋動工，年
率跌幅料由９％收窄至１﹒９％。３：００ｐｍ，德國公布１月進口物價，年率跌幅料由
３﹒４％收窄至２﹒２％，月率料由０﹒６％升上１％。
　　明晚９：３０ｐｍ，美國公布１月個人所得和個人消費。１０：４５ｐｍ，美國公布２月芝
加哥採購經理人指數，料由６３﹒８降至６１。１１：００ｐｍ，美國公布２月密歇根大學消費
者信心指數，料由７９降至７６﹒５。

＊新世界發展和美高梅中國派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：新世界發展（０００１７）、和記電訊香港
（００２１５）、ＡＳＭ　ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）、新創建集團（００６５９）、超大
現代（００６８２）、美高梅中國（０２２８２）。（ｈｏ）

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