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25/02/2021 11:45

李嘉誠重奪福布斯香港首富之位，身家大飆兩成至３５４億美元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國財經雜誌《福布斯》公布新一年香港富豪榜。受惠於去年
港股表現強勁，香港富豪５０強的財富總額按年增加７﹒５％至３３３１億美元（約２﹒６萬億
港元），其中長和系創辦人李嘉誠的身家飆升兩成至３５４億美元（約２７６１﹒２億港元），
重奪香港富豪榜首之位。
　　《福布斯》表示，雖然李嘉誠旗下長實集團（０１１１３）過去一年股價下跌２７％，但「
超人」持股的美國上市公司Ｚｏｏｍ股價飛漲，令他的財富亦隨之水漲船高。至於去年「首富」
、恆基地產（０００１２）創辦人李兆基則跌落第２位，身家為３０５億美元（約２３７９億港
元）；而新世界發展（０００１７）主席鄭家純則以身家２２１億美元（約１７２３﹒８億港元
），維持排第３位。
　　有「手機屏幕大王」之稱的伯恩光學創辦人楊建文及林惠英夫婦去年身家大增１０６億美元
，以１８６億美元（約１４５０﹒８億港元）躍升至第四名，而嘉華國際（００１７３）主席呂
志和則以１７８億美元（約１３８８﹒４億港元）身家維持第５位。
　　值得注意是，去年排名第４的華人置業（００１２７）前主席劉鑾雄，一年之內身家縮水
３４億美元，以１３５億美元（約１０５３億港元）身家跌落第８位。（ｙｗ）

表列２０２１年香港富豪榜排名：
　
　　排名　　　　　富豪　　　　　　　　　　　　　　　　身家（億美元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１　　　長和系創辦人李嘉誠　　　　　　　　　　　　　３５４
　　２　　　恆地（０００１２）創辦人李兆基　　　　　　　３０５
　　３　　　新世界（０００１７）主席鄭家純　　　　　　　２２１
　　４　　　伯恩光學創辦人楊建文及林惠英　　　　　　　　１８６
　　５　　　嘉華國際（００１７３）主席呂志和　　　　　　１７８
　　６　　　李錦記集團主席李文達　　　　　　　　　　　　１７４
　　７　　　九倉（００００４）大股東吳光正　　　　　　　１７０
　　８　　　華置（００１２７）前主席劉鑾雄　　　　　　　１３５
　　９　　　新地（０００１６）創辦人郭得勝遺孀鄺肖卿　　１３４
　　１０　　阿里巴巴（０９９８８）副主席蔡崇信　　　　　１２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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