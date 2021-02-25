李嘉誠重奪福布斯香港首富之位，身家大飆兩成至３５４億美元

《經濟通通訊社２５日專訊》美國財經雜誌《福布斯》公布新一年香港富豪榜。受惠於去年

港股表現強勁，香港富豪５０強的財富總額按年增加７﹒５％至３３３１億美元（約２﹒６萬億

港元），其中長和系創辦人李嘉誠的身家飆升兩成至３５４億美元（約２７６１﹒２億港元），

重奪香港富豪榜首之位。

《福布斯》表示，雖然李嘉誠旗下長實集團（０１１１３）過去一年股價下跌２７％，但「

超人」持股的美國上市公司Ｚｏｏｍ股價飛漲，令他的財富亦隨之水漲船高。至於去年「首富」

、恆基地產（０００１２）創辦人李兆基則跌落第２位，身家為３０５億美元（約２３７９億港

元）；而新世界發展（０００１７）主席鄭家純則以身家２２１億美元（約１７２３﹒８億港元

），維持排第３位。

有「手機屏幕大王」之稱的伯恩光學創辦人楊建文及林惠英夫婦去年身家大增１０６億美元

，以１８６億美元（約１４５０﹒８億港元）躍升至第四名，而嘉華國際（００１７３）主席呂

志和則以１７８億美元（約１３８８﹒４億港元）身家維持第５位。

值得注意是，去年排名第４的華人置業（００１２７）前主席劉鑾雄，一年之內身家縮水

３４億美元，以１３５億美元（約１０５３億港元）身家跌落第８位。（ｙｗ）



表列２０２１年香港富豪榜排名：



排名 富豪 身家（億美元）

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１ 長和系創辦人李嘉誠 ３５４

２ 恆地（０００１２）創辦人李兆基 ３０５

３ 新世界（０００１７）主席鄭家純 ２２１

４ 伯恩光學創辦人楊建文及林惠英 １８６

５ 嘉華國際（００１７３）主席呂志和 １７８

６ 李錦記集團主席李文達 １７４

７ 九倉（００００４）大股東吳光正 １７０

８ 華置（００１２７）前主席劉鑾雄 １３５

９ 新地（０００１６）創辦人郭得勝遺孀鄺肖卿 １３４

１０ 阿里巴巴（０９９８８）副主席蔡崇信 １２５

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