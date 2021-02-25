網易：董事會批准高達２０美元股份回購計劃

《經濟通通訊社２５日專訊》網易（０９９９９）宣布，董事會批准了一項新的股份回購計

劃，即從２０２１年３月２日開始，在不超過２４個月的期限內，可在公開市場回購總金額不超

過２０億美元流通在外的美國存託股和普通股。

網易回購其美國存託股和普通股將取決於包括市場條件在內的多種因素。該計劃隨時可能暫

停或中止。（ｃｗ）

