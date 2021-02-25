【預算案】陳茂波：曾考慮加薪俸稅，惟經濟差今年暫不做

《經濟通通訊社２５日專訊》財政司司長陳茂波在電台節目上表示，本港未來會否出現結構

性財赤，要視乎政府如何開源節流，認為社會要探討目前可否擴闊政府收入來源，往後再增加經

常性開支時亦要格外審慎。他又指，本港仍然處於抗疫和深度衰退期間，今次預算案的支援措施

減少了一部分，大家已經覺得痛；當局希望透過提出發綠債，籌集大約１７５５億元資金，以及

回撥約１０００億元未來基金投資收益等，可以爭取多些時間，處理開源節流的問題。

陳茂波表示，政府準備新一份預算案時，有考慮過增加薪俸稅及利得率，粗略估計如果將稅

率調高１個百份點，政府可多收１００億元，但他形容，「行出街就知道社會幾痛、知道經濟有

幾差」，因此認為現時並不太適合，今年暫時不會做，來年就要視乎形勢再決定。



＊增加稅項要審慎研究能否做到「能者多付」＊



陳茂波說，在經濟衰退嚴重的情況下，增加稅項要審慎研究，包括對本港競爭力的影響、加

稅的對象，以及是否做到「能者多付」。

他表示物業空置稅並非要增加收入，強調最主要目的是希望地產商加快樓宇買賣，至於品服

務稅對基層影響較大，需要社會討論。另外，政府檢討差餉制度時也要將物業分類、以及探討向

不同價值的物業採取不同稅率。



＊股市短期波動不影響研判大局＊



預算案將股票印花稅率上調至０﹒１３％，陳茂波表示，留意到股票市場昨日有回調，但日

本、南韓及Ａ股等區內主要股市昨日都跌了不少，認為是受外圍因素影響。他指，股市總有波動

，但短期波動不會影響他對大局的研判，認為現時股票印花稅率增幅合適。（ｈｙ）

