【預算迴響】許正宇：失業貸款為輔助措施，壞帳率料２５％

《經濟通通訊社２５日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，「百分百擔保個人貸款」
是輔助措施，希望在短時間內為有需要的市民提供多個選項，對於是否擔心借款人最終還不到錢
，他指壞帳率要提交立法會再討論，目前預期壞帳率為２５％。
他又指，失業貸款的措施參考讓中小企融資的「百分百擔保特惠貸款」，同時估算壞帳率。
（ｈｙ）
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