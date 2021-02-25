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25/02/2021 17:28

【企業盈警】維港環保科技料全年虧損最多１２００萬人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》維港環保科技（０１８４５）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度將會錄得公司擁有人應佔虧損大約介乎９５０萬元至１２００萬元人民幣之間。
　　公司解釋，主要由於新型冠狀病毒疫情爆發，對集團的業務計劃造成干擾（包括但不限於危
險廢物焚燒處置解決方案項目進度的延誤；及市場競爭激烈以致危險廢物焚燒處置解決方案的毛
利率減少。（ｂｎ）

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