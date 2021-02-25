《小傳日記》內房發力飆，百威傲氣消，魚缸有反彈，科佬跟住賺

《小傳日記》花旗國新屋銷售數據理想，加上聯儲局主席鮑威爾淡化通脹升溫嘅憂慮，隔晚

美股三大指數貼近全日高位收市，道指更創收市新高。香江魚缸噚日大跌超過９００點，迎來今

日期結，反彈高開４５５點報３０１７４點重上三萬點，生發發（００３８８）早段又再穿

５００蚊，恆指升幅收窄至１１４點。據報神州要做土地供應改革，市場預期會造成內房「強者

愈強」，三隻內房藍戰士發力爬頭，盤中均曾炒高逾一成，港股午後高見３０４５３點升７３４

點，收報３００７４點，升３５５點或逾１巴仙，主板成交２５６８﹒０２億銀，回落逾２７巴

仙。國指報１１７１７點，升２０７點或近２巴仙。科指報９４９６點，升１３５點或逾１巴仙

。

北水大媽今日返番嚟，經港股通淨流入１７億銀。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）軟５格，報１００﹒９元銀；建行（００９３９）

踼高近２巴仙，報６﹒３５銀。摩通話生發發跌得咁勁，係孖屐過度反應，今日仍收跌近２巴仙

，報５００銀，最低見過４９５銀。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３５８５點，升２０點或近１巴仙；深證成指報１４８２８

點，跌４１點或近半巴仙，總成交縮水一成二至得返９３４１﹒７２億銀人仔。



＊資金換實力內房係好極；版罰一百萬美團仍然彈＊



據報神州政府要喺２２個重點城市實行土地供應改革，期望達至集中發布同出讓。因為發展

商參與土地拍賣要畀保障金，改革後如何想搶多塊地就要一次過畀多啲，變相削弱咗資金實力較

低嘅內房嘅競爭力。三隻內房藍戰士當然唔使驚，潤地（０１１０９）飆逾１１巴仙，報

３６﹒６５銀；中海外（００６８８）抽高近８巴仙，報２０﹒１銀；碧桂園（０２００７）彈

逾７巴仙，報９﹒８９銀。恆大（０３３３３）表現都唔錯，踼高近７巴仙，報１６﹒５８銀。

國家主席習近平今日出席脫貧攻堅總結表彰大會。作為互聯網企業代表，阿里巴巴

（０９９８８）獲評為全國脫貧攻堅先進集體，唔知係咪因為咁代表同阿爺關係好番啲，微升３

格，報２４３﹒４銀。美團（０３６９０）其下關聯公司被法院判決做咗不正當競爭行為，損害

餓了麼關聯公司嘅合法權益，要賠１００萬人仔呀，仍然跳高逾１巴仙，報３７０﹒４銀。ＱＱ

（００７００）踼高近１巴仙，報６９１﹒５銀；京東集團（０９６１８）升逾１巴仙，報

３７８銀。網易（０９９９９）收市後出上年業績，揚逾１巴仙，報１８１﹒８銀。



＊港銀受歡迎大象暫跑贏，呠呠車回勇吉利向上衝＊



舊經濟佬繼續追落後。大象（００００５）就諗住洗３５億美金擴展亞洲財富管理業務，仲

會逆市招聘超過五千個位，今日就踼高逾３巴仙，報４７﹒６５銀；而小象（０００１１）都升

高近２巴仙，報１５２銀；東亞（０００２３）就彈逾３巴仙，報１８﹒４２銀；中銀

（０２３８８）都飛高近４巴仙，報２６﹒０５銀。渣打（０２８８８）今日出上年成績表，利

潤唔多理想，雖然恢復派息又提議回購，但都係要碌低近２巴仙，報５４﹒１銀。

呠呠車回勇，比亞迪（０１２１１）就升咗近２巴仙，報２１６﹒２銀，原因係日本關西電

力等喺京都打算引進比亞迪電動巴士。另外一隻熱炒嘅吉利（００１７５）就話會喺獨立公司基

礎上同富豪汽車進行業務合併同合作，飆高近３巴仙，報２６﹒６銀；長城（０２３３３）都飆

近３巴仙，報２２﹒８５銀；華晨（０１１１４）輕輕跌近１巴仙，報６﹒９５銀。



＊銀娛有成績金沙好招積，百威正尋底啤酒齊跌低＊



炒復甦又點少得賭股，已經炒咗一排嘅銀娛（０００２７）今日放榜雖然盈轉虧，雖然

ＥＢＩＴＤＡ比外電綜合預期高，但今日最後都係跌低逾１巴仙，報７４﹒０５銀，而其他轉勢

既賭股就有金沙（０１９２８）剷高近１巴仙，報３７﹒８銀；澳博（００８８０）升高近３巴

仙，報１１﹒５銀；美高梅（０２２８２）高水近４巴仙，報１３﹒７銀；新濠國際

（００２００）就向上走逾２巴仙，報１６﹒６６銀。

百威亞太（０１８７６）上年賺少近４３巴仙，神州孖屐些牙有跌，雖然富瑞覺得佢上季銷

售比預期好，維持佢他屐２９﹒７銀，但今日都係仆低逾７巴仙，報２５﹒２銀係表現最曳藍戰

士。至於潤啤（００２９１）軟近１巴仙，報６１﹒１銀；青啤（００１６８）跌逾２巴仙，報

６６﹒０５銀。生力啤（００２３６）走高３巴仙，報１﹒０３銀。請請！



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