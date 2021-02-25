【企業盈喜】創維集團（７５１）料去年淨溢利錄不低於７０％增幅

《經濟通通訊社２５日專訊》創維集團（００７５１）公布，截至２０２０年１２月３１日
止年度之稅後淨溢利按年將錄得不低於７０％的增幅，主要因素為年內集團實現海外業務穩定增
長；通過加強營銷管理，全年集團營銷費用有較大幅下降；廣州創維平面顯示科技有限公司實現
搬遷改造，出讓公司股權錄得利潤約５﹒７３億元人民幣等等。（ｂｎ）
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