《真知灼見－溫灼培》派錢便能推動經濟嗎？

《真知灼見》美國拜登政府１﹒９萬億美元拯救經濟方案料快將推出，對美元匯價是好是壞

近期引起不少討論。一個地區貨幣強弱，主要跟蹤當地經濟，美元以外最大貨幣正是歐元，假如

美國透過推出這拯救經濟方案，相對於歐元區而言，如能加快經濟復甦能力，這樣美元便理應被

看高一線。不過，理論歸理論，問題在於拜登這１﹒９萬億美元救經濟方案中，佔了４０００多

億美元是為直接派錢予市民（每人派１４００美元現金支票），約２５００億美元是為失業補助

，對抗疫情的開支，包括封鎖援助、打疫苗、幫助學校重開等又合共佔了約７０００億美元，換

言之約七成的資金用於派福利及抗疫上，根本無助真正推動經濟。更諷刺是，市場上有講法認為

，當政府大派金錢後，可能會打消一些美國低下層的上班意欲，因為他們失業所得可能多於上班

。可以想像，當美國人多了錢消費，他們可能會增加購買入口貨物，最終這救經濟方案的真正受

惠者可能是東南亞及南美洲製造業出口國家。隨著美國增加入口使美元流失，這反可對美元匯價

不利。



＊美匯指數料暫轉橫行８９至９１點＊



再者，推出這龐大方案後，美國政府的財赤必更加沉重。為減政府發債成本，也解釋了為何

聯儲局多次表明在今年內無意收緊貨幣政策的原因。當聯儲局不能收緊貨幣政策，料美元難真正

上升。

去年底我們見到了ＲＥＣＥＰ及中歐投資協定的成立，這意味著東盟及中歐大陸板塊的經濟

在疫後將有機會逐步被拉動起來，透過雙邊貿易把經濟壯大這是最黃道推動經濟方法，靠派錢派

福利相信只能為美國經濟帶來短暫刺激，但副作用是將大幅擴大美國財赤，對長遠美國經濟可能

是得不償失。料美匯指數暫轉橫行於８９至９１指數點，長遠看淡。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

