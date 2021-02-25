【預算迴響】安永：電子消費券屬一次性措施，對財政無長遠負擔

《環富通基金頻道２５日專訊》安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟表示，根據最新發表的

財政預算案的修訂預算，香港特別行政區政府（政府）於２０２０－２１財政年度將錄得

２５８０億元赤字，為目前有記錄以來最高。

在香港以至全球經濟受疫情嚴重打擊的情形下，財政司司長公布的財政預算案似乎能夠合理

地平衡各方的需要。財政司司長採納了安永早前提議的一次性紓困措施，宣布將首次向每名合資

格的１８歲或以上香港永久性居民及新來港人士發放５０００元的電子消費券，以促進本地消費

。這項一次性措施將能刺激香港自新冠肺炎疫情爆發以來低迷的經濟，令本地市民及企業受惠。

陳瑞娟續稱，發放電子消費券雖涉及３６０億元的公帑，但由於是針對目前特殊情況而推行

的一次性特殊措施，不會對財政造成長遠負擔。有關措施除了可以促進本地消費外，還有助推動

本地數碼經濟的發展，並預計為香港帶來超過１％ＧＤＰ的增長。事實上，類似的措施在台灣和

澳門等地均已實行，並為當地的經濟帶來正面的影響。



＊加股票印花稅不會對港股競爭力造成長遠影響＊



安永稅務及諮詢有限公司金融服務稅務與商務諮詢服務合夥人何耀波表示，在目前嚴峻的經

濟環境下，政府在開徵新稅項和調整利得稅和╱或薪俸稅稅率方面的空間有限。因此，我們認為

財政預算案提議將股票印花稅稅率由現時的０﹒１％提高至０﹒１３％的增幅是相對溫和及可以

接受的。由於政府未來可以根據市場情況和整體經濟環境對印花稅率作出相應的調整，這項提議

應不會對香港股票市場的競爭力造成長遠的影響。



＊共建大灣區及提升香港作為國際金融中心的競爭力＊



粵港澳大灣區的進一步融合將為香港的經濟帶來發展新動力，香港在發展家族辦公室方面尤

其具備優勢。何耀波說，們歡迎財政司公布將為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服

務和檢視相關的稅務安排，以吸引更多家族辦公室落戶香港。在大灣區的規劃下，這無疑會提升

香港作為家族辦公室樞紐的地位。

何耀波續稱，香港的投資基金制度隨著近年立法引入的兩類本地基金結構（開放式基金型公

司及有限合夥基金）已更趨完善。我們歡迎政府計劃容許外地投資基金遷冊來港，並註冊為開放

式基金型公司或有限合夥基金。

政府計劃在未來三年向於香港設立或遷冊來港的開放式基金型公司提供資助，向其支付其本

地專業服務提供者費用的七成（上限為每間公司１００萬元），對業界而言是喜訊。我們深信，

實施這些措施後，更多資產管理公司將以香港作為設立基金的首選地點。這將進一步加強香港作

為國際資產及財富管理中心的地位。

何耀波亦對政府提出鼓勵香港房託基金市場發展的措施表示歡迎。根據預算案建議，為鼓勵

更多房託基金在香港上市，政府將在未來三年向在香港上市的合資格房託基金提供資助，向其支

付其本地專業服務提供者費用的七成（上限為每隻基金８００萬元）。這項措施與安永早前提議

推動香港房託基金市場發展的措施的政策方向一致。財政司司長日後或可考慮推出其他措施（如

豁免徵收物業稅和╱或印花稅），以進一步促進香港房託基金市場的發展。（ｈｏ）

