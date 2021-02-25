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即市新聞

25/02/2021 10:02

《保險睿見－謝佩蘭》豐盛年年由「現在．規劃未來」開始

　　《保險睿見》在農曆新年，我們習慣和親友摯愛互相送上「健康」、「平安」及「有餘」等
象徵美好生活的祝福。而擁有幸福美滿的未來，則有賴周全的健康及財富規劃。為鼓勵大家在新
一年化祝福為行動，積極為自己及家人的長遠健康和財富造好規劃，活出幸福人生，有保險公司
推出包含２２項保障計劃的推廣優惠，涵蓋意外、醫療、人壽、危疾及儲蓄範疇，從健康保障、
財富增值到扣稅方案一應俱全，以回應客戶在不同範疇的保障需求。

＊周全保障可以所費無幾＊

　　要有一個涵蓋全面的保障，不代表一定要付出高昂的費用。以一個２２歲非吸煙的男性受保
人為例，以年繳方式投保涵蓋自願醫保靈活計劃、危疾、意外及人壽四大範疇的指定全方位保障
，每月保費只須不超過５００元。其中，危疾保障涵蓋１１５種疾病，意外及人壽保障保額分別
高達５０萬元及１１２萬元，而自願醫保靈活計劃更可享稅務扣減優惠＋。為進一步鼓勵大家立
即行動，規劃未來，此項推廣優惠提供高達５﹒５個月保費回贈。想要把握這個機會，就要盡快
行動。

＊及早累積財富，年年豐盛有餘＊

　　想每一年都過得豐盛有餘，一定要掌握有效累積財富的方法，而時間是其中一個關鍵，越早
開始存款，便有越長的時間讓財富增長，讓資金如滾雪球般越滾越大。
　　為鼓勵大家及早累積財富，該推廣優惠亦包含不同儲蓄保險產品。以其中一項分紅保險產品
為例，該計劃能提供具競爭力的「預期總回報」（非保證），助客戶透過時間達到長遠累積財富
的目標。
　　該產品設有「更改受保人選項」，讓客戶可持續滾存財富之餘，更可確保將財富傳承給下一
代，同時亦特設卓越成績獎，鼓勵作為下一代的受保人在學業上追求卓越。此外，該產品亦因應
受保人需要，提供靈活的提取現金安排。例如，當受保人踏入退休之年，可選擇一筆過提取保單
價值，亦可因應個人需要，定期提取現金作為退休收入來源的一部分，讓退休後的日子亦可過得
充裕、豐足。

＊「現在．規劃未來」，活出「健康長久好生活」＊

　　農曆新年象徵著一個新的開始，正是規劃未來的好時機。希望大家能把握新年帶來的動力，
積極採取行動，現在規劃未來，讓自己及家人摯愛可以豐盛年年，活出「健康長久好生活」！
《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理　謝佩蘭》

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