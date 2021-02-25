《投資領域－譚家駿》環球債息上揚，優質亞債具防守性

《投資領域》環球債息近期上揚，其中，美國１０年期債息升至近１﹒４厘水平，我們認為

，一旦經濟出現強勁復甦、就業市場顯著改善，尤其是當通脹突破聯儲局的２％通脹目標時，投

資者將會面臨美國長年期國債遭拋售的風險，這亦將會影響包括企業信貸在內的全球風險資產。

因此，投資者可考慮美債的短存續期部署，另外，亦需要留意若國債孳息曲線轉斜的速度快

於市場預期，可能會嚴重影響回報，所以，倉位部署上宜審慎，優質亞洲債券可以看高一線，投

資者亦可從新發行市場尋找分散投資的機會。

我們預期，除非再次出現類似２０２０年３月的信心和流動性危機，否則亞洲信貸表現料受

到支持，不會面臨太大拋售。畢竟準備進入收益投資的潛在資金數量相當龐大，相信會是今年初

期息差收窄的強力技術因素，為亞洲信貸市場繼續上揚提供重要支持。



＊經濟好轉有利信貸質素＊



而亞洲投資級別及高息信貸的息差水平與２０１７至２０１８年時仍有一段距離，所以相對

美債仍顯得吸引，加上疫苗可望提振消費者及商業信心，帶動信貸質素改善。

事實上，環球經濟前景在２０２１年逐漸好轉，新冠肺炎疫苗開始分發及接種，加上美國大

規模財政刺激和主要中央銀行的寬鬆貨幣政策持續，亞洲投資級別信貸固然在疫情影響下更趨波

動，但去年整體上仍錄得不俗回報。

展望２０２１年全年，現時經濟形勢顯然遠遠較幾個月前為佳，尤其是新冠肺炎疫苗已經在

多個國家大規模接種，相信率先接種的國家可以為其他國家提供支持，而獲批疫苗的高有效率和

對經濟活動的潛在正面影響，均令我們相當鼓舞。

其中，中國作為首個被新冠疫情衝擊的國家，甚至是在疫苗面世之前已首先控制疫情，我們

看到中國的消費開支及零售活動出現強勁復甦。



＊封鎖放寬消費料急彈＊



同樣的正面趨向，相信會在其他疫情受控的地方出現。由於不少消費者已經有封城及在家工

作疲勞的跡象，意味著一旦封鎖措施放寬，消費將會強勁反彈。

至於政局形勢方面，我們預期美國拜登政府將會對其他主要貿易夥伴採取更加合作的態度，

亦即是此前由特朗普政府所推出的美國優先措施將會被撤銷，可能會對重建與中國的關係有幫助

，因此，地緣政治所帶來的不確定性可望緩和。

此外，市場對於美國總統在社交媒體上的關注可望減少，亦屬於利好發展，因為特朗普過去

４年在社交媒體上的言論，經常導致市場出現顯著波動。

貨幣政策而言，主要中央銀行料繼續維持寬鬆幣策，以支持經濟自疫情中復甦。例如美國聯

儲局主席鮑威爾近期在出席國會聽證會時就重申，會將利率保持至近零水平，直到充分就業和通

脹上升到２％，甚至在一段時間內適度超過２％。

我們預期，現時的超寬鬆貨幣政策不會在短時間內逆轉，聯儲局的低息承諾亦將繼續支持環

球市場的「尋求收益」主題，利好亞洲信貸的表現。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

