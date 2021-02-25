內房股飊港交所續跌，港股反彈３５５點收３００７４十天線得復失

《經濟通通訊社２５日專訊》聯儲局主席鮑威爾淡化通脹憂慮，表明美國或需時３年才能實

現２％通脹目標，道指急彈逾四百點創新高。港股昨日急跌逾９００點後，今日反彈一度高見

３０４５３，最終收報３００７４，升３５５點或升１﹒２０％，未能企穩十天線（約

３０４０３點）之上。國指收１１７１７，升２０７點或升１﹒８０％。科指報９４９６，升

１３５點或升１﹒４５％。主板成交２５６８﹒０２億元減少逾２７％。

是日期指結算，即月恆指期貨估計結算價為３０２１９，國指期貨為１１７６３，科指期貨

為９５３８。

Ａ股個別發展，上證綜合指數收３５８５，升２０點或升０﹒５９％，成交４４４７﹒３５

億元人民幣。深證成份指數報１４８２８，跌４１點或跌０﹒２８％，成交４８９４﹒３７億元

人民幣。



＊三隻內房股佔升幅最大恆指成分股＊



重磅股個別走向。港交所（００３８８）上日大跌受累港府計劃增加股票印花稅，今日走勢

反覆在４９５元至５２２﹒５元之間波動，最終收跌１﹒７７％，報５００元。港交所績後普遍

獲大行看好，美銀、野村、花旗上調目標價，大摩更給予目標價６００元。騰訊（００７００）

升０﹒６５６％，報６９１﹒５元。中移動（００９４１）持平報５４﹒８元。友邦

（０１２９９）跌０﹒４９％，報１００﹒９元。

內地據報土地供應改革，內房股集體炒上，潤地（０１１０９）收３６﹒６５元升

１１﹒２３％，中海外（００６８８）收２０﹒１元漲７﹒７２％，碧桂園（０２００７）報

９﹒８９元漲７﹒３８％，三股為升幅最大三隻恆指成分股。據報全國２２個重點城市實行重大

土地供應改革，實現「兩集中」，即集中發布、集中出讓。



＊京東集團、比亞迪獲憧憬納入恆指＊



科技股普遍反彈，阿里巴巴（０９９８８）獲國家主席習近平評為全國脫貧攻堅先進集體，

股價上升０﹒２５％收２４３﹒４元；騰訊收６９１﹒５元漲０﹒６６％；美團（０３６９０）

報３７０﹒４元升１﹒２６％；京東集團（０９６１８）獲憧憬納入恆指成分股，股價收３７８

元升１﹒１２％。

比亞迪（０１２１１）亦有望獲納入恆指成分股，股價收２１６﹒２元升１﹒８９％。日本

《共同社》報道，日本關西電力、京阪巴士（京都市）等舉行締結儀式，將引進比亞迪的電動巴

士，在京阪巴士的一條線路試驗運行，在測試完成後計劃在多條線路使用。

其他汽車股方面，吉利（００１７５）公布與富豪汽車重組已找到最佳合併方案，即在保持

各自現有獨立公司結構基礎上，將進行一系列業務合併及合作，股價收２６﹒６元升２﹒７％；

長汽（０２３３３）報２２﹒８５元升２﹒７％；華晨（０１１１４）報６﹒９５元跌

０﹒７１％。



＊長和系受捧，李嘉誠名下ＳＰＡＣ擬美上市＊



據《彭博》引述消息報道，長和系創辦人李嘉誠名下「特殊目的收購公司」（ＳＰＡＣ）計

劃在美國上市，集資額約４億美元，最快本周內向美國證交會遞交註冊文件。長和系今日普遍向

上，長和（００００１）收６１﹒７５元升４﹒４８％，長實（０１１１３）報４７﹒５元漲

３﹒３７％，長建（０１０３８）造４６元升６﹒１１％。

百威亞太（０１８７６）去年溢利５﹒１４億元跌４２﹒７６％，末期息２﹒８３仙增

７﹒６％。績後大華繼顯將其評級由買入降至持有，目標價２８﹒５元。百威亞太股價收

２５﹒２元跌７﹒３５％，為跌幅曼大恆指成分股。其他啤酒股均向下，潤啤（００２９１）收

６１﹒８元跌０﹒６４％，青啤（００１６８）６６﹒０５元跌２﹒３７％



＊美債息升，中港銀行股升幅顯著＊



美元下跌資源價格上升，銅價曾見每噸９５７３﹒５美元，創２０１１年８月以來新高，江

銅（００３５８）收２０﹒４５元升３﹒０８％，紫金（０２８９９）報１２﹒９６元漲

１４﹒０１％。其他資源股有追捧，中鋁（０２６００）報４﹒１４元升１６﹒９５％，洛鉬

（０３９９３）報６﹒８４元升３﹒４８％。

美債息升，中港銀行股普遍上漲，匯控（００００５）收４７﹒６５元升３﹒３６％；渣打

（０２８８８）則跌１﹒９％，報５４﹒１元，年度盈利增長遜預期；東亞（０００２３）報

１８﹒４２元升３﹒２５％；中銀（０２３８８）收２６﹒０５元升３﹒７９％；郵儲行

（０１６５８）報６﹒２１元升６﹒１５％；工行（０１３９８）收５﹒２４元升１﹒３５％；

建行（００９３９）報６﹒３５元漲１﹒７６％。（ｅｃ）

