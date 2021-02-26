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即市新聞

26/02/2021 14:06

《缸邊麗評－熊麗萍》港股走勢更顯波動，分散組合新舊經濟板塊

　　《缸邊麗評》美國債息上升，內地收緊流動性，疊加港股買賣印花稅調升似成為近日港股急
回的主要因素。筆者認為第三項原因是市場藉口，但公布加稅當天，適逢大市正處於調整階段，
加上市場未有真正預計會提高印花稅項，致令大市被踩多一腳。頭兩個原因；美國債息及內地資
金動向，更值得關注。

＊通脹預期令股市走勢波動＊
　
　　恆指由去年１２月２２日的２６０００點上升至本月的３１１８３高位，升幅達５２００點
，實在驚人，即使以今年１月底的２８２５９點計算，相對本月高位亦進帳２９２４點，升幅亦
達一成。北水積極入市推升新經濟股，成為恆指的主要動力，累積升幅大及北水在假期後亦未如
預期再買入新經濟股，大市自然急回，傳統股份上升為指數的貢獻仍是有限。
　　美國１０年期債息回升至１﹒４厘，較年初上升４０點，幅度不少。美國聯儲局主席鮑威爾
近日不斷「放鴿」，會繼續採用寬鬆貨幣政策，但並未能阻止市場對通脹的憂慮，令債息上升，
加上刺激方案支持經濟，以及油價上升，均令通脹潛在上升壓力。由於環球經濟仍需時恢復，加
上各國央行也不敢輕易「放鷹」，但市場對通脹預期則繼續，令股市走勢將顯得波動。

＊兩會政策令新舊經濟板塊差異擴大＊

　　內地在新春假期將資金逐步回籠，「零投放」料是季節性因素，大家仍可觀望踏入３月份之
後，資金市場是否繼續回籠，以及兩會的政策內容，這方面暫未宜過分悲觀，但兩會將進一步令
新、舊經濟及不同板塊的差異性增加。
　　由於市場波動性及差異性增加，大家更應分散新、舊經濟板塊作組合，手上新經濟持倉水平
偏低，可趁這一輪的調整部署適量加注。但已持貨者，則正好趁反彈減磅。傳統經濟股仍是吼「
後疫情」的消費、航運、物流及資源股，兩會對環保、人口結構（鼓勵生育及老人醫療、健康）
與及城市建設相關的板塊應可受惠。《駿達資產管理投資策略總監　熊麗萍》

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