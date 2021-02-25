《鍾之日記》超人起飛內房舞，環球回穩魚缸彈

《鍾之日記》２月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



聯儲局主席鮑威爾淡化通脹憂慮，表明美國或需時３年才能實現２％通脹目標，道指急彈逾

四百點創新高。港股昨日急跌逾９００點後，今日反彈一度高見３０４５３，最終收報

３００７４，升３５５點或升１﹒２０％，未能企穩十天線（約３０４０３點）之上。國企指數

報１１７１７，升２０７點或１﹒８％。恆生科技指數報９４９６，升１３５點或１﹒４５％。

主板成交２５６８﹒０２億元減少逾２７％。



＊滬市結束三連跌，權重拉升個股續頹＊



祖國魚缸方面，基金換倉觸發股民套現潮，Ａ股連跌三日，滬綜指連失多個關口，今早終於

見反彈，地產股在新政推出後突然爆發，加上權重金融股拉漲，滬指升幅一度擴大至超過１％，

重返三千六，惟白酒板塊散水潮繼續，半導體板塊亦軟，拖累滬指全日僅升０﹒５９％，報

３５８５﹒０５點，好消息是結束三連跌趨勢。

全日Ａ仔場有接近２８００隻個股下跌，白酒板塊繼續尋底，反映風格切換期間股市疲態持

續，深市在無權重支撐下，深成指全日跌０﹒２８％，創業板指更挫１％。



＊樓市調控再出狠招，供地改革益大型房企＊



據報中國當局發布住宅用地分類調控文件，對在全國２２個重點城市實行重大土地供應改革

，實現「兩集中」，即集中發布、集中出讓，具體措施為限今年該等城市發布住宅用地公告不能

超過３次，換言之，這些城市要在３次土地拍賣活動中將住宅用地集中出售，改變了以往土地市

場的格局。

有關消息確有出處，自然資源部開發利用司副司長莫曉輝在周二（２３日）一場會議上提及

有關安排部署，但２２個重點城市名單則未被公開。根據網上傳聞，實施新政的城市包括北上廣

深４個一線城市，及南京、蘇州、杭州等１８個二線城市。

外界指出，供地政策改革料加速房地產行業的兩極分化，若房企要搶多塊土地則須一次性繳

納更多保障金，資金實力較弱的房企只能競標個別土地，影響企業在當地的部署，至於籌資能力

強的房企則可以廣泛參與。

消息引發大型房企全線暴升，融創中國（０１９１８）飆升１２﹒４％，萬科企業

（０２２０２）暴漲１２﹒２％，華潤置地（０１１０９）升１１﹒２％，中海外

（００６８８）升７﹒７％，碧桂園（０２００７）走高７﹒４％，恆大（０３３３３）同升

６﹒６％。



＊超人ＳＰＡＣ擬上市，長和系受惠＊



美國財經雜誌《福布斯》公布新一年香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠按年身家飆升兩成至

３５４億美元，重奪香港富豪榜之首。「超人」身家飛升的一大原因，在於他持有的美國上市公

司Ｚｏｏｍ股價在去年受惠疫情急飆。

事有湊巧，外電今日引述消息報道，李嘉誠名下「特殊目的收購公司」（ＳＰＡＣ）計劃在

美國上市，集資額約４億美元，最快本周內向美國證券交易委員會遞交註冊文件，惟具體條款仍

未落實，交易細節可能有變。

以「特殊目的收購公司」方式上市，即是先成立空殼公司，透過上市集資後才收購資產。

雖然長和系的江山早已交棒予李澤鉅，但李嘉誠去年藉Ｚｏｏｍ令其身家「疫」市飛漲成市

場又一佳話，資金憧憬李嘉誠在美國的新動作，刺激長和系今日向好。長建（０１０３８）今日

收漲６﹒１％，報４６元，創去年３月以來新高；長和（００００１）漲４﹒５％，而此前屢獲

李嘉誠父子增持的長實（０１１１３）亦揚３﹒４％。



＊港交所險守啡底，美銀唱淡加稅具長遠負面影響＊



財爺昨日公布的最新一份《財政預算案》，宣布將股票印花稅率由０﹒１％大增至

０﹒１３％，向近月稍有起色的港股投下震撼彈。深受其累的港交所（００３８８）昨日插近

９％，今日早段曾錄少幅反彈，惟其後大部分時間均在５００元關口徘徊，最終險守「啡底股」

，收市報５００元整，再跌１﹒８％。

港交所昨日公布，去年盈利１１５﹒０５億元上升２３％，每股盈利９﹒１１元，派第二次

中期息４﹒４６元升４９％。

摩通認為，昨日港交所股價大跌是市場過度反應，提到港交所第四季業績勝預期，對其中期

前景樂觀，維持其「中性」評級，目標價為５００元。大和亦相信港交所未來幾年的盈利前景將

繼續向好，大幅上調其目標價３４﹒６％至６０２元，重申「買入」評級。野村和富瑞亦分別維

持「中性」及「持有」評級。

不過，美銀認為，上調股票印花稅長期影響負面，因為港交所的目標是降低印花稅，以刺激

港股交投，長期而言，昂貴的交易成本將不利於港交所擴大投資者基礎。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

