《投資心得－潘鐵珊》阿里健康（０２４１）自營業務保持高速增長

《投資心得》阿里健康（００２４１）以「互聯網＋醫藥健康」作為掛帥，發展優質醫藥健

康產品銷售業務。截至去年９月３０日止的六個月中期業績，集團錄得收入為２﹒８億元（人民

幣．下同），上年同期虧損７６２﹒９萬元扭虧為盈；而經調整後利潤淨額則上升至４﹒４億元

，比同大升２﹒９倍。



＊在線就醫需求有增無減＊



隨著國內醫藥健康市場的規模持續增長，以及城鎮居民的健康意識增強，對健康消費的支出

亦不斷提升，相信對醫藥健康產業的需求亦有增無減；而集團在生物科技和醫藥科技的發展順應

這個大趨勢。集團在雲藥房業務方面，一方面繼續積極拓展與上游優質品牌商的合作，加強與醫

藥、保健品牌商和國內大型醫藥經銷商的業務合作。

在疫情後，針對用戶在線就醫的需求有增無減趨勢，集團發展獨立的醫療健康服務ＡＰＰ

「醫鹿」，令用戶能獲得一站式便捷的在線醫療健康服務。而另一方面，集團的醫藥自營業務保

持高速增長亦是焦點之一。在國內，集團能發揮在倉儲、物流、客戶等的既有優勢，例如透過菜

鳥聯盟配送覆蓋偏遠地區等，均能增加用戶體驗及黏性。



＊建議現價買入，上望３２元＊



此外，集團已具備ＤＴＰ冷鏈倉配能力，並開始應用於新藥及癌症藥品場景。相信透過持續

在家庭安全用藥場景與消費者互動，加上「安全ＡＩ用藥系統」及「家庭雲藥箱」的上線，能持

續提升客戶的忠誠度，實現持續增長。可考慮於現價買入，上望３２元，跌穿２６﹒５０元止蝕

。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本

欄逢周四刊出）

