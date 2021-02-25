《財金樂道－陳樂怡》傳統經濟股料維持表現優於大市

《財金樂道》環球疫情緩和，疫苗接種加快，增強投資者對經濟復甦的信心。加上，長債息

率高企，不利高估值溢價的增長股表現，觸發資金轉流向周期股。預期傳統經濟股維持表現優於

大市，但新經濟股疲軟的情況下，恆指３１０００點料仍見阻力。策略上，除了跟進低估值舊經

濟股外，可再生能源、電動車長線前景亮麗，獲國策支持。若股價回調至吸引水平，建議伺機收

集長線具增長潛力的主題。

美國零售銷售１月急升５﹒３％，遠優於市場預期１﹒２％的增長。事實上，國會於１２月

底批出的刺激經濟方案，包括每個美國人可獲６００美元現金，刺激美國人消費明顯增加，特別

是家電以及傢俬等家居產品。

展望未來，由於拜登的經濟刺激方案，包括每人分發額外１４００美元現金，加上其他財政

支持措施，預期將繼續刺激美國人繼續保持較高消費，有利支持美國以及全球經濟增長。



＊美股估值偏高有調整風險＊



受經濟復甦概念刺激，資金由債市流至股市。再加上通脹預期，１０年期美國債息逼近

１﹒４厘。投資者憂慮債息升幅太急，將影響股市吸引力，科技股首當其衝重挫。早前聯儲局議

息記錄顯示，局方認為美國經濟數據包括勞工市場以及通脹，仍遠離央行目標，暗示目前的寬鬆

貨幣政策將持續一段時間。預期在民主黨政府積極的財政刺激政策之下，美國１０年期債息率未

來仍有上升壓力。

美股近日於高位反覆，其中，科技股則受債息上升，加上過去多月已累積明顯升幅，而走勢

轉弱。標普５００指數，目前的估值為未來１２個月盈利的預期市盈率２２倍，高於近年的１４

－１８倍水平，估值的確偏高。然而，財長耶倫指出，美國仍然需要大規模刺激經濟方案，以令

美國經濟全面恢復。大規模財政刺激，加上寬鬆貨幣政策，美股有調整風險但缺乏大跌空間，預

期資金短線湧向傳統股。



＊金價長遠前景樂觀趁調整收集＊



在通脹升溫以及經濟復甦的憧憬之下，資金流向商品市場。其中，油組限產，亦令原油供過

於求情況改善，ＷＴＩ油價突破每桶６０美元。短期而言，油價能否進一步上升，將視乎油組４

月份會議是否延長減產。另一方面，避險情緒降溫，再加上債券息率上升，金價回落。然而，美

國未來財政開支仍將高企，聯儲局仍需買債壓低息率，金價長遠前景仍樂觀，可趁近期調整收集

。

Ａ股指數表現分化，深成指及創業板表現偏弱，另外個別龍頭釀酒股以及醫藥股明顯下跌。

展望未來，經濟復甦有利國內企業。由於流動性泛濫，大型龍頭股估值已升至極高水平。但貨幣

政策正緩緩收緊，對相關股份形成短期沽壓。預料Ａ股兩會前夕偏穩，周期股短期較吸引。



＊宜關注中銀香港、江銅、洛鉬＊



香港疫情有所改善，資金流入銀行、地產以及零售等行業。事實上，港府近期加強檢測，感

染人數跌至近期每日十多宗。此外，港府亦放寬部分社交距離措施，有助改善經營環境。其中，

依靠國內遊客的九龍倉置業（０１９９７）股價率先起動。然而，由於預期各地跨境旅遊業復甦

緩慢，九置股價或已反映利好因素，投資者或可轉為跟進新鴻基地產（０００１６）、新世界發

展（０００１７）。

另外，環球經濟復甦，貸款需求回升，壞帳風險紓緩。美國十年期國債收益率創一年高位，

利好銀行股。其中，建議關注中銀香港（０２３８８），港股大市成交暢旺，新股市場氣氛活躍

，利好公司非利息收入。公司長遠將會受惠於跨境理財通及人民幣國際化。

市場預期美國本周即將通過１﹒９萬億美元的財政刺激方案，龐大的紓困方案加上直接向民

眾派錢，料可振興美國經濟。長債息率上升，反映市場對經濟復甦的預期升溫。連帶美匯走低，

商品市場大幅上漲，其中銅價突破每噸９０００美元，為九年來首次。工業活動回暖，將會增強

對銅的需求。長遠而言，可再生能源如光伏、風電設備，以及電動車對銅的需求加大。建議候回

調收集商品股龍頭江西銅（００３５８）、電動車電池原料洛鉬（０３９９３）。

《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》

