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即市新聞

25/02/2021 09:15

《財金樂道－陳樂怡》傳統經濟股料維持表現優於大市

　　《財金樂道》環球疫情緩和，疫苗接種加快，增強投資者對經濟復甦的信心。加上，長債息
率高企，不利高估值溢價的增長股表現，觸發資金轉流向周期股。預期傳統經濟股維持表現優於
大市，但新經濟股疲軟的情況下，恆指３１０００點料仍見阻力。策略上，除了跟進低估值舊經
濟股外，可再生能源、電動車長線前景亮麗，獲國策支持。若股價回調至吸引水平，建議伺機收
集長線具增長潛力的主題。
　　美國零售銷售１月急升５﹒３％，遠優於市場預期１﹒２％的增長。事實上，國會於１２月
底批出的刺激經濟方案，包括每個美國人可獲６００美元現金，刺激美國人消費明顯增加，特別
是家電以及傢俬等家居產品。
　　展望未來，由於拜登的經濟刺激方案，包括每人分發額外１４００美元現金，加上其他財政
支持措施，預期將繼續刺激美國人繼續保持較高消費，有利支持美國以及全球經濟增長。
　
＊美股估值偏高有調整風險＊
　
　　受經濟復甦概念刺激，資金由債市流至股市。再加上通脹預期，１０年期美國債息逼近
１﹒４厘。投資者憂慮債息升幅太急，將影響股市吸引力，科技股首當其衝重挫。早前聯儲局議
息記錄顯示，局方認為美國經濟數據包括勞工市場以及通脹，仍遠離央行目標，暗示目前的寬鬆
貨幣政策將持續一段時間。預期在民主黨政府積極的財政刺激政策之下，美國１０年期債息率未
來仍有上升壓力。
　　美股近日於高位反覆，其中，科技股則受債息上升，加上過去多月已累積明顯升幅，而走勢
轉弱。標普５００指數，目前的估值為未來１２個月盈利的預期市盈率２２倍，高於近年的１４
－１８倍水平，估值的確偏高。然而，財長耶倫指出，美國仍然需要大規模刺激經濟方案，以令
美國經濟全面恢復。大規模財政刺激，加上寬鬆貨幣政策，美股有調整風險但缺乏大跌空間，預
期資金短線湧向傳統股。
　
＊金價長遠前景樂觀趁調整收集＊
　
　　在通脹升溫以及經濟復甦的憧憬之下，資金流向商品市場。其中，油組限產，亦令原油供過
於求情況改善，ＷＴＩ油價突破每桶６０美元。短期而言，油價能否進一步上升，將視乎油組４
月份會議是否延長減產。另一方面，避險情緒降溫，再加上債券息率上升，金價回落。然而，美
國未來財政開支仍將高企，聯儲局仍需買債壓低息率，金價長遠前景仍樂觀，可趁近期調整收集

　　Ａ股指數表現分化，深成指及創業板表現偏弱，另外個別龍頭釀酒股以及醫藥股明顯下跌。
展望未來，經濟復甦有利國內企業。由於流動性泛濫，大型龍頭股估值已升至極高水平。但貨幣
政策正緩緩收緊，對相關股份形成短期沽壓。預料Ａ股兩會前夕偏穩，周期股短期較吸引。
　
＊宜關注中銀香港、江銅、洛鉬＊
　
　　香港疫情有所改善，資金流入銀行、地產以及零售等行業。事實上，港府近期加強檢測，感
染人數跌至近期每日十多宗。此外，港府亦放寬部分社交距離措施，有助改善經營環境。其中，
依靠國內遊客的九龍倉置業（０１９９７）股價率先起動。然而，由於預期各地跨境旅遊業復甦
緩慢，九置股價或已反映利好因素，投資者或可轉為跟進新鴻基地產（０００１６）、新世界發
展（０００１７）。　　　　
　　另外，環球經濟復甦，貸款需求回升，壞帳風險紓緩。美國十年期國債收益率創一年高位，
利好銀行股。其中，建議關注中銀香港（０２３８８），港股大市成交暢旺，新股市場氣氛活躍
，利好公司非利息收入。公司長遠將會受惠於跨境理財通及人民幣國際化。
　　市場預期美國本周即將通過１﹒９萬億美元的財政刺激方案，龐大的紓困方案加上直接向民
眾派錢，料可振興美國經濟。長債息率上升，反映市場對經濟復甦的預期升溫。連帶美匯走低，
商品市場大幅上漲，其中銅價突破每噸９０００美元，為九年來首次。工業活動回暖，將會增強
對銅的需求。長遠而言，可再生能源如光伏、風電設備，以及電動車對銅的需求加大。建議候回
調收集商品股龍頭江西銅（００３５８）、電動車電池原料洛鉬（０３９９３）。
《凱基證券亞洲研究部分析員　陳樂怡》

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