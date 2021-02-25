《思前想後－郭思治》港股急升後正常回吐，仍緊扣高台不下

《思前想後》踏進本周，整個大市受即月期指轉倉及結算等相關活動所主導。從近日之市勢

看，反覆之情況確頗明顯。但相對本月之低位為１日之２８３８２點計，目前大市該屬高台整固

而已。從走勢看，本月恆指是先由１日之低位２８３８２點升至１８日之高位３１１８３點，即

期間恆指已急升達２８０１點。其後在沽壓湧現，該屬急升後之正常回吐而已。而直到目前一刻

止計，整個大市仍持續反覆，嚴格而言，該屬緊扣高台而不下的格局。



＊大市交投仍算熾烈＊



再看移動線方面之表現。直到執筆一刻止計，恆指仍繼續穩守於１０天線（３０３０３點）

、２０天線（２９７２８點）、５０天線（２８３９４點）、１００天線（２６８７６點）及

２５０天線（２５５０７點）之上，論形態當有利於大市作進一步之推升及試頂，而目標該直指

２０１８年１月２９日之高位３３４８４點。另外，目前移動線之排列屬標準之中期升市模式。

嚴格而言，只要恆指能繼續穩守於１０天線之上，技術上該有利於後市再進一步尋頂。當然，成

交金額能否配合將至為關鍵。但照周來之大市交投看，交投方面該仍算熾烈。只是由於一眾新經

濟股正處反覆消化之形態中，故市內暫欠熾烈感而已。

談到新經濟股，論表現均弱於大市。騰訊（００７００）自７７５﹒５０元之回吐一度低見

６９７元，美團點評（０３６９０）自４６０元開始之回吐亦一度低見３１０﹒２０元。另外京

東集團（０９６１８）自４２２﹒８０元開始之回吐亦一度低見３７５﹒８０元。至於阿里巴巴

（０９９８８）之表現一直優於大市，現仍在２４５元左近爭持。另一隻快手（０１０２４）股

價早前曾炒上４１７﹒８０元，惟近日已急回至３５０元左右。從上述資料可見到，一直領航的

新經濟股已開始進入急升後之正常消化及回吐中。



＊資金轉投傳統經濟股＊



至於舊經濟股表現則優於大市。匯控（００００５）宣布派息０﹒１５美元，刺激股價一到

升至４９﹒５０元。中移動（００９４１）更一直處上升之形態中，股價正逐步上試６０元左右

。至於建行（００９３９）、工行（０１３９８）及中行（０３９８８）等均正逐步朝年來高位

推進。另外資源股亦大受追捧。江西銅（００３５８）已創年來新高至２３﹒７０元，另外中鋁

（０２６００）亦創年來高位至４﹒１０元。其他如內航股及水泥股等亦見明顯上升。即是說，

資金已開始從新經濟股轉投至傳統經濟股。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

