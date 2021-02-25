《輪證高清－孫明哲》五百兌一騰訊購能提供貼價、低面值產品選擇

《輪證高清》騰訊（００７００）不斷創出上市新高，上周再創７７５﹒５元的高位，股價

急速上升令相關認購證的面值也上升不少，市場上面值低於０﹒２５元的認購證數量大幅減少，

導致產品的槓桿下降，買賣差價的成本亦上升，箇中原因我們在本欄文章亦已經多次分析。投資

者在選擇產品時亦比以往困難，於是部分投資者轉移留意價外證，價外證的面值一般比貼價證低

，但要注意價外證較易受波幅變化的影響，風險相對較高，投資者宜以短線部署為主，並要時刻

留意波幅變化，若波幅回落要有相應對策，嚴守止蝕。

另外，部分投資者轉移留意換轉比率較高的產品，現時１００兌１騰訊購是主流，但亦開始

有投資者留意５００兌１的認購證，５００兌１證面值較低，大都在０﹒２５元以下，買賣差價

成本較低，能提供輕微價外同時面值低於０﹒２５元的產品，槓桿大約５至６倍，加上輕微價外

證受波幅變化影響較輕微，適合作中線部署。而在敏感度方面，其實跟面值０﹒２５至０﹒５元

的１００兌１證相若，甚至比０﹒５元以上的更加優勝，所以在挑選輕微價外證時亦是合適的選

擇。

如計劃部署這類輕微價外、低面值證，可留意騰訊購１６４９２，行使價７８４﹒３元，８

月到期，實際槓桿５﹒５倍；及騰訊購１６４８２，行使價８０９﹒３８元，９月到期，實際槓

桿５﹒２倍，兩者都是相近條款產品中槓桿最高、而且是低街貨的選擇。

《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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