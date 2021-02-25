【中概焦點】Ｂ站盤後強彈，第四季營收增９１％月活躍用戶破２億

《經濟通通訊社２５日專訊》嗶哩嗶哩（Ｂ站）美股周三（２４日）收市後公布截至

２０２０年１２月３１日的第四季度和全年未經審計的財務報告。去年全年Ｂ站總營收達１２０

億元（人民幣．下同），同比增長７７％。其中，第四季度營收同比增長９１％至３８﹒４億元

，遠超市場預期，調整後非美國會計通用準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）的淨虧損為６﹒８億元。

第四季度，Ｂ站月均活躍用戶同比增長５５％，達２﹒０２億。移動端月均活躍用戶同比增

長６１％至１﹒８７億，月均付費用戶１７９０萬，同比增長１０３％。整體付費率也創下新高

，從上年同期的６﹒８％攀升至本季度的８﹒９％。

分類業務方面，第四季度，Ｂ站遊戲業務收入同比增長３０％至１１﹒３億元。而依托於直

播及大會員業務的增長，Ｂ站增值服務業務收入達１２﹒５億元，同比高速增長１１８％；同期

Ｂ站電商及其他業務收入達７﹒４億元，同比增長１６８％。



＊「破圈」見成效，科技知識類視頻貢獻一成播放量＊



「破圈」戰略為Ｂ站後續增長打下了基礎。數據顯示，第四季度，生活、遊戲、娛樂、動漫

、科技和知識成為最受用戶歡迎的垂直品類，其中科技知識類視頻貢獻了本季度整體視頻播放量

的１０％。不僅如此，知識類內容也是２０２０年Ｂ站增長最快的內容品類之一。

公司預計２０２１年第一季度收入將達到３７億元至３８億元區間。Ｂ站ＣＥＯ陳睿於業績

電話會議上表示，目標２０２３年內公司月活躍用戶數做到４個億。

業績公布後，嗶哩嗶哩美股盤後強勁反彈３﹒７％，股價重新企上１３０美元關。（ｗｌ）

