【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶５１點子，報６﹒４５８１

《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５１點子，報６

﹒４５８１，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４５３０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５２２，較上個交易日升９３點子，上

個交易日報６﹒４６１５。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，當前離、在岸人民幣價差很小，反映出市場對人民幣匯

率前景更為中性，投資者正在等待更多數據和政策信號。（ｊｔ）

