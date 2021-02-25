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即市新聞

25/02/2021 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶５１點子，報６﹒４５８１

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５１點子，報６
﹒４５８１，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４５３０。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５２２，較上個交易日升９３點子，上
個交易日報６﹒４６１５。
　　瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，當前離、在岸人民幣價差很小，反映出市場對人民幣匯
率前景更為中性，投資者正在等待更多數據和政策信號。（ｊｔ）

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