【人行操作】消息稱人行今進行２００億逆回購，等額對沖到期量

《經濟通通訊社２５日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元人民幣７天期逆回購

操作，為第６８日開展逆回購。

公開市場今日有２００元人幣的逆回購到期，即今日零投放零回籠，結束僅連續兩日的放水

。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

