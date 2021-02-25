【人行操作】人行２００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

２００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為第６８日開展逆回購

。

公開市場今日有２００元人幣的逆回購到期，即今日零投放零回籠，結束僅連續兩日的放水

。（ａｃ）

