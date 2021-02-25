【聚焦人幣】俄羅斯將人民幣納入國家財富基金，份額佔１５％

《經濟通通訊社２５日專訊》俄羅斯財政部周三（２４日）表示，為使外幣儲備多樣化，同
時削減美元和歐元的份額，俄羅斯已將人民幣和日圓納入其國家財富基金，人民幣所佔份額為
１５％，日圓則佔５％。俄羅斯表示，截至２月１日，美元和歐元在該基金中的份額從４５％降
至３５％，為１７９０億美元，而英鎊的份額則保持１０％不變。（ｅｙ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話24/02/2021
【預算迴響】羅兵咸永道王曉彥：預算案做到「睇餸食飯」
|財經熱話24/02/2021
【預算案】加股票印花稅派5千蚊消費券外仲有咩？一文睇晒懶人包
|中國故事24/02/2021
《神州經脈》易方達旗下明星基金暫停申購 滬綜指跌幅逾半年大
|財經熱話24/02/2021
北水急撤淨流走近200億 港股急瀉914點守廿天線 成交三千五億新高
|財經熱話24/02/2021
【預算迴響】政府上調股票印花稅 張華峰：加稅必然「得不償失」
|財經熱話24/02/2021
印花稅增加港股難競爭 溫鋼城:港所待撈底 大市29500支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰