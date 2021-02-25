【聚焦人幣】俄羅斯將人民幣納入國家財富基金，份額佔１５％

《經濟通通訊社２５日專訊》俄羅斯財政部周三（２４日）表示，為使外幣儲備多樣化，同

時削減美元和歐元的份額，俄羅斯已將人民幣和日圓納入其國家財富基金，人民幣所佔份額為

１５％，日圓則佔５％。俄羅斯表示，截至２月１日，美元和歐元在該基金中的份額從４５％降

至３５％，為１７９０億美元，而英鎊的份額則保持１０％不變。（ｅｙ）

