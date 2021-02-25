【新冠疫苗】首批科興疫苗運抵新加坡，惟因資料不足未獲批准使用

《經濟通通訊社２５日專訊》據新加坡媒體《海峽時報》報道指，新加坡已經收到了首批中

國科興生物提供的新冠疫苗﹐惟該款疫苗尚未獲得新加坡衛生科學局批准使用，當局仍等待科興

生物提交疫苗的所有必需信息，包括關於疫苗生產、安全性及有效性的詳細資料。新加坡目前已

向輝瑞及莫德納疫苗發出了臨時授權。（ｅｙ）

