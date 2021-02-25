【加碼調控】傳２２城土地供應重大改革，年限集中拍賣住宅地３次

《經濟通通訊社記者楊英傑２５日報道》據報，中國當局發布住宅用地分類調控文件，對在

全國２２個重點城市實行重大土地供應改革，實現「兩集中」，即集中發布、集中出讓，具體措

施為限今年該等城市發布住宅用地公告不能超過３次，內媒引述消息指，當局近期將就有關政策

召開視像會議，在會議之前這批城市將暫停對外宣布住宅用地拍賣活動。

據內媒報道，２２個重點城市包括北上廣深４個一線城市，以及南京、蘇州、杭州、廈門、

福州、重慶、成都、武漢、鄭州、青島、濟南、合肥、長沙、沈陽、寧波、長春、天津、無錫合

１８個二線城市。目前，青島、天津及鄭州市已出台相關文件，內容和網傳消息相符。



＊集中供應防房企盲搶地，土地市場料大洗牌＊



值得留意的是，政策將加速房地產行業的兩極分化。房企參與土地拍賣都需要提供保障金，

在「兩集中」供地政策實施後﹐房企要搶多塊土地須一次性繳納更多保障金，資金實力較弱的房

企只能競標個別土地，影響企業在當地的部署，至於籌資能力強的房企則可以廣泛參與。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，在當局實施三道紅線、房貸集中度兩政策後，再

加上「兩集中」供地政策，房地產市場形成長效機制三大利器。諸葛找房數據研究中心分析師陳

霄稱，熱點城市在同時組織大量地塊集中掛牌出讓，對於房企資金將產生一定的分流效果，使得

競拍同地塊的房企數量減少，間接降低了土拍的激烈程度，避免出現土拍過熱現象，土地的溢價

率將會得到有效合理的控制。

不過，亦有業界人士擔心，新政會擾亂熱點城市的土地供應節奏，若當地政府一下子供應過

多土地，市場未能有效消化，不但可能導致流拍率上升，甚至有可能引發當地樓價震盪。

