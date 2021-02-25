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25/02/2021 14:10

【債務風險】「２０永煤ＣＰ００１」持有人下周開會表決兌付議案

　　《經濟通通訊社２５日專訊》根據上清所的公告，永煤控股擬於２０２１年３月１日召開「
２０永煤ＣＰ００１」持有人會議，審議表決兌付議案。根據議案，發行人計劃先行兌付
５０％本金及全額利息，剩餘本金展期１年，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息
　　「２０永煤ＣＰ００１」到期日為２０２１年３月９日，發行總額１０億元人民幣，票面利
率為４﹒６％。（ｗｌ）

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