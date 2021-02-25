【移動大會】ＭＷＣ上海展閉幕，華為、中興唱主角

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》為期三天的２０２１世界移動通信大會（

ＭＷＣ）今日在上海閉幕。這是ＭＷＣ首次將每年最重頭首秀展放在上海舉辦。出於疫情防控的

需要，本次大會規模較以往有一定程度的縮減，但整個入場過程還是比較順暢的。

在本屆大會上，５Ｇ技術的發展和應用成為業內關注的焦點，全球通信行業的逾２００家公

司在大會上展出了各自在５Ｇ領域的新技術和新服務，其中中國兩大通信設備廠商數華為和中興

（０００７６３）（深：００００６３）可以說是佔盡了風頭。



＊華為５ＧｔｏＢ業務已簽署逾一千個項目合同＊



華為在此次大會上設立了兩個展台，一個是面向行業客戶的業務展台，位於Ｎ１場館，面積

幾乎佔到該場館面積的一半。其中，最新的內容便是華為在會前剛剛發布的５ＧｔｏＢ解決方案

，即是同運營商一起，以５Ｇ技術賦能各行各業。展台上介紹了５Ｇ在智慧工廠、港口、油氣田

、煤礦、航空等領域的落地應用案例。

例如，在華為南方工廠的５Ｇ手機生產車間，由於部署了５Ｇ網絡以及雲上人工智能應用等

，整體的生產效率提升３倍以上。通過５Ｇ網路用人工智能檢測電路板，２５００個器件６秒就

可檢測完畢，產品良率也從９８％提升到９９﹒５５％。

展台工作人員介紹，目前華為５ＧｔｏＢ業務已經覆蓋２０多個行業，簽署了１０００多個

項目合同。華為現時主要將５ＧｔｏＢ業務重點放在國內，預計到２０２５年將給運營商帶來千

億元（人民幣．下同）的增收。

華為的另一個展台位於Ｎ２場館，主要展示面向消費者的智能終端。其中，華為最新發布的

折疊屏手機Ｍａｔｅ Ｘ２吸引了許多人駐足圍觀。今日是該款手機發售的第一天，雖然售價不

便宜，但也無阻人們購買的熱情，官方網站一秒便顯示已售完。



＊中興去年在全國逾２４０個城市交付了２５萬個５Ｇ中心站＊



中興通訊此次的展台也分布在兩個場館中，規模僅次於華為。中興展出了１１款新品設備，

２５個重點案例，２１款新方案。在５Ｇ賦能千行百業方面，中興展示了公司位於南京的５Ｇ濱

江智能製造基地、年內即將在國內落地的全球首個５Ｇ航線覆蓋方案等。同時，中興通訊還與中

國聯通、高通還聯合展示了５Ｇ毫米波設備，將在２０２２年北京冬奧會中應用，為觀眾帶來超

大帶寬、多路視頻的體育賽事直播。

在５Ｇ部署方面，目前中興已在全球４０多個國家開展５Ｇ商用部署。去年中興與國內三大

運營商合作，在國內２４０多個城市交付了２５萬個５Ｇ中心站，在北京、廣州、上海、深圳、

大連等多個城市打造５Ｇ標桿網絡。



＊中國５Ｇ發展在全球將繼續處於領先地位＊



根據工信部的數據，中國已累計建成５Ｇ基站超過７１﹒８萬個，約佔全球的７０％；５Ｇ

終端連接數超過２億個，佔全球５Ｇ連接數的８７％；已上市的５Ｇ手機達到了２１８款，

２０００元以上的中高端市場５Ｇ手機銷量佔比超過９０％；５Ｇ行業模組實現小規模出貨，已

在工業網關、智慧家庭等領域投入使用。

工信部副部長劉烈宏在ＭＷＣ開幕上表示，基礎電信企業已累計在５Ｇ網絡建設部署方面投

資超過２６００億元，並聯合各方在３０個省份開展５Ｇ應用試點，實施項目覆蓋能源、醫療、

交通、教育、文理等逾十個行業。

ＷＭＣ的主辦方全球移動通信系統協會（ＧＳＭＡ）智庫最新發布的《中國移動經濟發展報

告２０２１》指出，中國將繼續維持全球５Ｇ技術領先市場之一的地位。２０２０年至２０２５

年，中國國內移動運營商將投資近２１００億美元來建設網路，其中９０％投向５Ｇ。到

２０２５年，中國５Ｇ連接將超過８億個，為個人消費者和更廣泛的經濟體提供一系列的產品和

服務。

