【ＦＯＣＵＳ】北京謀劃「交通強國」，拜登「鐵路革命」漫漫

【ＦＯＣＵＳ】花旗國新總統拜登兩周前剛警告，中國高歌猛進的基建投資或「吃掉我們的

午餐（ｅａｔ ｏｕｒ ｌｕｎｃｈ）」，北京周三（２４日）晚再揭盅雄心勃勃的「交通強國

」藍圖－－到２０３５年，國內交通實體線網總規模７０萬公里；基本實現全國「１２３出行交

通圈」、「全球１２３快貨物流圈」……



＊高鐵目標７萬公里，實現１２３出行＊



中國３﹒７９萬公里高鐵「長」冠全球，可在北京看來仍遠不夠。中共中央、國務院昨晚印

發《國家綜合立體交通網規劃綱要（２０２１－２０３５年）》，提出到２０３５年前，將高鐵

里程再增逾八成至７萬公里。

憑藉屆時約７０萬公里的鐵路、公路、航道實體線網，以及約４００個民用運輸機場，全國

將基本實現「１２３出行交通圈」，即都市區１小時通勤、城市群２小時通達、主要城市３小時

覆蓋。便捷高效的交通網絡，不單能以「人享其行、物優其流」刺激經濟，並可創造就業、促進

低碳乃至事關國家安全。

繼拜登兩周前（１１日）以中國「投資了數十億美元解決交通、環境及其他的一系列問題」

為例，強調美國推進一攬子基建投資計劃的緊迫性後，新任交通部長布蒂吉格最新再稱，是時候

「大刀闊斧（ｇｏ ｂｉｇ）」建設一流的基礎設施，並希望美國未來成為「高鐵的全球領導者

」。



＊材料業、有色股仍憧憬「超級周期」＊



不過，在加州的一段僅長１１９英里的高鐵項目，近日就再爆施工延期至２０２３年及超支

１０億美元。相比之下，中國除了計劃今年新建１６００公里高鐵外，廣東更首次披露擬新建「

京港澳高速磁懸浮」及「滬深廣高速磁懸浮」；倘若成真，深圳到北京或僅需３﹒５小時即可到

達。

拜登「第二次偉大的鐵路革命」面臨漫漫長路，但大摩仍預期，倘若聯邦政府能為大規模基

礎設施法案提供支持，材料行業或迎「超級周期」並點出５隻受益股，包括水泥股

Ｃｅｍｅｘ、Ｖｕｌｃａｎ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、ＣＲＨ，建材股Ｍａｒｔｉｎ

Ｍａｒｉｅｔｔａ、Ｓｕｍｍｉｔ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ。

而在中國，由於城際高速鐵路城市軌道交通建設勢推升對銅、鋁等更高端、更輕型的金屬需

求，有色股集體爆發，中鋁（０２６００）、江銅（００３５８）過去一個月股價已分別升５６

％、４５％。漲勢還可以持續多久？中國手中的基建牌如何打將是關鍵。

