《法證攻防－林恩》消息「彈出彈入」，市場「跳上跳落」

《法證攻防》港交所２月２４日公布２０２０年全年業績，適逢財政司長陳茂波到立法會宣

讀財政預算案，市場全日充斥著各種傳聞和消息。早段市場氣氛尚可，恆指高開７０點，曾升

１６０點，即將放榜的港交所早段靠穩。隨後有媒體消息指出，傳聞香港將提高股票印花稅。港

股跳水，恆指轉跌２％，港交所大幅下挫。但後來有傳言指事情得到澄清，有關媒體撤下有關提

高股票印花稅的報道。中午收市時，恆指跌５８６點，報３００４５點，港交所由最多跌逾９％

收窄至跌５﹒３８％。

當市場都覺得事情告一段落之際，在下午開市前，香港財政司司長表示，在充分考慮對證券

市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各

付０﹒１％提高至０﹒１３％。午後港交所一度急瀉約１２％，低見４８９﹒６元，多間券商股

走勢受壓。港交所發言人表示，對政府提高股票交易印花稅的決定感到失望。恆指跌幅擴大，最

多一度跌過千點，穿２０天線水平，最後收報２９７１８點。周三大市成交金額高達３５３０億

元，港股通錄得北水資金淨流出約２００億元。

港交所同日公布２０２０年業績，財務業績連續第三年創新高，集團截至２０２０年１２月

３１日止年度的收入及其他收益總額達１９２億元，較２０１９年上升１８％。股東應佔溢利按

年增加２３％至１１５﹒０５億元，亦創歷史新高。投資者對股票印花稅會否影響現時港股暢旺

的交投氣氛充滿焦慮。在港交所最新公布的２０２０年業績中顯示，聯交所平均每日成交金額達

１２９５億元新高，令交易及結算費增加，帶動主要業務收入較２０１９年上升２４％。在現貨

分部中，交易費及交易系統使用費收入為３４億元，佔總收入１７﹒７％。另外，滬深港通收入

及其他收益達１９﹒２６億元新高，較２０１９年上升９１％。但由於集體投資計劃的公平值收

益減少以及利息收益減少，投資收益淨額較２０１９年下跌１８％。而香港首次公開招股市場集

資額達４００２億元，位列全球第二。港交所周三跌８﹒８％，收市報５０９元。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

