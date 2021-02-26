《陸言堂－陳永陸》傳統股份壓力有限，平保（２３１８）現價可買

《陸言堂》美股周四（２５日）顯著下跌，因為市場開始對債券息率上升，感到憂慮，令科

技股出現大幅度的調整，同時亦拖累美股整體的表現。不過，有幾點要留意的是美國聯儲局已表

明，不會在短期內收緊貨幣政策，所以相信美股的調整不會太久，同時美國國債孳息雖然上升，

但其實不算太高水平，所以相信對股市帶來的影響有限。



而從近日股市的表現分析，無論美股或港股，跌幅較為明顯的其實是一眾新經濟股，相反舊

經濟股的抗跌力其實不錯，情況就如今日，科技指數跌幅超過５％，可是恆指跌幅只有３﹒５％

，而且地產及金融分類指數跌幅更只有２﹒１％及２﹒５％，可見傳統股份的壓力，其實有限。



故此，現在市場出現的波動，主要源於市場出現換馬的現象，而騰訊（００７００）、港交

所（００３８８）、美團（０３６９０）等股份，由於之前升幅太大，所以持續調整在所難免，

同時由於在指數中佔的比重較大，所以會對恆指帶來較大的調整壓力，不過傳統股份由於仍沒有

累積太大的升幅，加上市場正在憧憬經濟復甦，對傳統股份有利，故此資源、內房、內銀、內險

、建築等股份，可以在現水平收集。



＊內險估值普遍偏低＊



其中內險的基本因素，其實亦已有明顯的改善情況，並已走出疫情的陰影。因為五大上市險

企中國人壽（０２６２８）、中國太保（０２６０１）、中國人保（０１３３９）、中國平安（

０２３１８）、新華保險（０１３３６）陸續交出第一個月「成績單」。據統計，五家險企今年

１月份合計實現原保費收入５６１５﹒３５億元，按年增長６﹒２６％。



其中平安人壽１月實現９９７﹒９４億元，按年下降５﹒１６％，是五家壽險公司中唯一增

速下降的公司，不過要留意的是，平安１月雖然保費收入數量同比下降，但是從保費收入結構上

，卻體現出重要信號；保費結構得到了明顯的優化，這反映出平安的壽險改革已經取得了明顯成

效。



而且，由於中國平安是唯一一個每個月披露保費收入結構的上市險企，同時在今年２月４日

平安業績發布會上，中國平安管理層披露，關於壽險改革的頂層設計已經全部完成，２０２１年

將大範圍推開，加上平安的壽險改革對業務的衝擊趨於結束，而積極影響與增量效應將會顯現，

未來保費將可望的迅速增長。



所以在資金轉至傳統板塊上，加上內險的估值普遍偏低，加上保險是利率敏感性行業，利率

上行對保險公司反而有利，故此今日平保雖然跟隨大市下跌，但表現明顯較大市平穩，相信恆指

一旦見底回升，平保表現亦會較大市為突出，現價可以買入。《獨立股評人 陳永陸》

