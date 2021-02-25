【新冠疫苗】港府接獲通報，復必泰疫苗未能如期今日抵港

《經濟通通訊社２５日專訊》港府收到復星醫藥通報，指「復必泰」疫苗未能如期今日抵港
。
政府表示，由於疫苗出口程序未完成，首批１００萬劑「復必泰」疫苗未能如期於周四由德
國付運抵港，當中不涉及歐盟就新冠疫苗出口管制措施。
政府指，首批疫苗已完成生產程序並已順利通過相關安全和品質測試，會盡快由德國分兩班
航班送港。（ｃｌ）
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