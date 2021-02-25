【預算迴響】董事學會：調高股票印花稅合理，檢討差餉制方向正確

《經濟通通訊社２５日專訊》財政司司長陳茂波昨日（２４日）公布最新一份《財政預算案
》，香港董事學會認為，預算案在意紓解民困，支援企業，部署經濟恢復，整體平穩。讓社會經
濟恢復動力。
對於政府計劃調高股票印花稅率，學會認為，建議有一定理據。過去一兩年間股票市場依然
交投暢旺，說明香港在整體衰退潮下金融業務仍有一定韌力。調高印花稅雖然增加交易成本，但
若市場能有實在的吸引力，能吸引企業和投資者聚集營商圖利，應該可以抵消印花稅成本的衝擊
。又希望各界可以坦誠討論，落實各方可以接受的方案。
＊建議明確開展全面稅制檢討＊
預算案又會檢討差餉制度是否有優化空間，包括是否引入累進制度及為自住物業提供恆常寬
減，以及考慮將繳納差餉的主要法律責任由物業的使用人轉移至業主。學會認為方向正確。
至於陳茂波表示，目前不適宜調整利得稅及薪俸稅率，又認為目前應該聚焦抗疫和重振經濟
，不具備條件引入新稅項，只宜進行相關研究及準備工作。學會認為，司長可以更明確的開展全
面稅制檢討，研究如何令香港稅務制度更切合香港的需要，尤其是司長也提到的ＢＥＰＳ２﹒０
，該如何應對。
＊強化證券及債券市場的措施值得支持＊
學會指，經濟真正復蘇，最可扭轉赤字。認同綠色經濟與創科和金融，可以有很大協同效應
，認為演辭提到多項強化證券及債券市場的措施，值得支持。其中，擴大綠色債券的種類規模應
該可以藉可持續項目的融資而深化本港債券市場，強化香港的國際金融中心地位。
＊對失業貸款計劃有保留＊
對於預算案內若干紓困措施，如寬減利得稅、薪俸稅及差餉等，但幅度較上年度「縮水」。
支援基層的措施，也有「減磅」。當局或要聯同社福機構、關愛基金等，提供適切的援助。司長
建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，學會對此建議有保留。學會指，「市民已經失業，
已經前路茫然的，再去借貸，是否合適？」至於消費券的建議，學院贊同分批發放、限時使用的
構思，期待政府完善細節，儘快公布實施。
＊放寬融資擔保計劃幫助經營困難的企業＊
支援中小企的融資擔保計劃，申請門檻和條件都有所放寬優化，應該可以幫助到更多企業。
然而，經濟進入寒冬，儘管推出各項撐企業的措施，仍難免出現結業潮。學會認為，政府可以營
造一個能真正讓在位的公司董事有充裕空間試圖重組業務的機制。企業拯救立法，拖拉了許多年
未見成果。期待政府儘快推進相關工作。（ｓｌ）
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