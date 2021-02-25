【預算迴響】匯豐歡迎多項額外紓緩措施及鞏固香港國金中心舉措

《經濟通通訊社２５日專訊》匯豐（００００５）表示，歡迎財政司司長在《財政預算案》

內提到多項額外紓緩措施，以及鞏固香港國際金融中心的相關舉措。

匯豐香港區行政總裁施穎茵表示，疫情打擊本港經濟，最新公布的幾項額外紓緩措施，相信

能夠幫助受影響的人士和企業。自新型冠狀病毒去年初爆發以來，匯豐已推出多項紓緩措施，協

助客戶解決資金周轉的問題。該行期待當局公布包括消費券和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」

等措施的詳情。

資本市場方面，「債券通北向通」自２０１７年推出以來，讓全球投資者可以更方便參與內

地債券市場，假如「北向通」能夠早日開通，內地投資者便能透過香港，涉足更多元化的定息收

益產品。香港資本市場亦將繼續受惠於人民幣國際化的發展。與此同時，匯豐樂見政府計劃擴大

綠色債券發行的規模、定期發行，以及擴展至零售層面。這些措施除了支持香港邁向更可持續經

濟，而且進一步擴大港元債券市場的深度和廣度。

匯豐稱，單是去年，匯豐透過政府的擔保計劃及集團的紓困措施，為個人及批發客戶分別提

供超過２６０億美元，以及超過５２０億美元紓困資金。匯豐又指，ＰａｙＭｅ推出３年多以來

，一直穩佔本港個人對個人支付應用程式的領導地位。去年ＰａｙＭｅ客戶增長２５％至超過２

３０萬。（ｈｙ）

