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25/02/2021 09:25

【預算迴響】匯豐歡迎多項額外紓緩措施及鞏固香港國金中心舉措

　　《經濟通通訊社２５日專訊》匯豐（００００５）表示，歡迎財政司司長在《財政預算案》
內提到多項額外紓緩措施，以及鞏固香港國際金融中心的相關舉措。
　　匯豐香港區行政總裁施穎茵表示，疫情打擊本港經濟，最新公布的幾項額外紓緩措施，相信
能夠幫助受影響的人士和企業。自新型冠狀病毒去年初爆發以來，匯豐已推出多項紓緩措施，協
助客戶解決資金周轉的問題。該行期待當局公布包括消費券和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」
等措施的詳情。
　　資本市場方面，「債券通北向通」自２０１７年推出以來，讓全球投資者可以更方便參與內
地債券市場，假如「北向通」能夠早日開通，內地投資者便能透過香港，涉足更多元化的定息收
益產品。香港資本市場亦將繼續受惠於人民幣國際化的發展。與此同時，匯豐樂見政府計劃擴大
綠色債券發行的規模、定期發行，以及擴展至零售層面。這些措施除了支持香港邁向更可持續經
濟，而且進一步擴大港元債券市場的深度和廣度。
　　匯豐稱，單是去年，匯豐透過政府的擔保計劃及集團的紓困措施，為個人及批發客戶分別提
供超過２６０億美元，以及超過５２０億美元紓困資金。匯豐又指，ＰａｙＭｅ推出３年多以來
，一直穩佔本港個人對個人支付應用程式的領導地位。去年ＰａｙＭｅ客戶增長２５％至超過２
３０萬。（ｈｙ）

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