  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2021 14:06

【新冠肺炎】本港新增１３宗確診，１２宗本地感染３宗源頭不明

　　《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至２月２５日零時零分，本港新
增１３宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計１０９２７宗（包括１０９２６宗確診個案和一
宗疑似個案）。新增個案有１宗為印尼輸入個案，３宗為源頭不明的本地個案，其餘９宗與本地
個案有流行病學關連。３名源頭不明患者分別住在大埔策誠軒Ｉ座、香港仔華貴邨華賢樓和何文
田愛民邨建民樓。
　　第一宗源頭不明個案涉及一名３４歲女病人（個案編號：１０９１５）。她於２月１９日開
始發燒，２月２３日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人是一名售貨員，最後上班日期為
２月１８日。
　　第二宗源頭不明個案涉及一名６２歲男病人（個案編號：１０９２６）。他於２月２２日開
始發燒，２月２３日到普通科門診求醫，其後確診。病人為一名驗貨員，最後上班日期為２月
２４日。
　　第三宗源頭不明個案涉及一名１６歲男病人（個案編號：１０９２７），他於２月２３日出
現暈眩，２月２４日到公立醫院急症室求診，其後確診。病人為一名學生，最後上學日期為２月
２３日。
　　過去１４天（２月１１－２４日）累計新增２０３宗個案，包括１６６宗本地個案（其中
７０源頭不明）。
　　另外，衞生署公布，因應內地疫情的最新發展，早前實施向從陸路口岸抵港並曾於１４日內
到訪陝西省的入境人士派發樣本瓶的安排將於明日（２６日）起取消，然而該等人士如未獲豁免
檢疫，抵港後必須在指定地點（家居或其他住所）接受１４天強制檢疫。至於早前生效向過去１
４日內曾到訪黑龍江省、北京、河北省、吉林省及上海並從陸路口岸抵港人士派發樣本瓶的安排
仍然維持不變。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事25/02/2021
【移動大會】MWC上海展閉幕　華為摺曡屏新機現身搶鏡
財經熱話25/02/2021
內地實行土地供應改革　三大內房股升約一成冠絕藍籌
FOCUS25/02/2021
【FOCUS】北京謀劃「交通強國」　拜登「鐵路革命」漫漫
中國故事25/02/2021
【加碼調控】神州供地大改革　傳22城今年限集中拍賣住宅地三次
開市Good Morning25/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：港交所長期前景仍亮麗
剖析天下25/02/2021
日本復甦　進程取決內需
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>