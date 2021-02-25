【新冠肺炎】本港新增１３宗確診，１２宗本地感染３宗源頭不明

《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至２月２５日零時零分，本港新

增１３宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計１０９２７宗（包括１０９２６宗確診個案和一

宗疑似個案）。新增個案有１宗為印尼輸入個案，３宗為源頭不明的本地個案，其餘９宗與本地

個案有流行病學關連。３名源頭不明患者分別住在大埔策誠軒Ｉ座、香港仔華貴邨華賢樓和何文

田愛民邨建民樓。

第一宗源頭不明個案涉及一名３４歲女病人（個案編號：１０９１５）。她於２月１９日開

始發燒，２月２３日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人是一名售貨員，最後上班日期為

２月１８日。

第二宗源頭不明個案涉及一名６２歲男病人（個案編號：１０９２６）。他於２月２２日開

始發燒，２月２３日到普通科門診求醫，其後確診。病人為一名驗貨員，最後上班日期為２月

２４日。

第三宗源頭不明個案涉及一名１６歲男病人（個案編號：１０９２７），他於２月２３日出

現暈眩，２月２４日到公立醫院急症室求診，其後確診。病人為一名學生，最後上學日期為２月

２３日。

過去１４天（２月１１－２４日）累計新增２０３宗個案，包括１６６宗本地個案（其中

７０源頭不明）。

另外，衞生署公布，因應內地疫情的最新發展，早前實施向從陸路口岸抵港並曾於１４日內

到訪陝西省的入境人士派發樣本瓶的安排將於明日（２６日）起取消，然而該等人士如未獲豁免

檢疫，抵港後必須在指定地點（家居或其他住所）接受１４天強制檢疫。至於早前生效向過去１

４日內曾到訪黑龍江省、北京、河北省、吉林省及上海並從陸路口岸抵港人士派發樣本瓶的安排

仍然維持不變。（ｃｌ）

