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25/02/2021 16:20

【新冠肺炎】北大嶼山醫院香港感染控制中心明日啟用

　　《經濟通通訊社２５日專訊》醫管局公布，已完成北大嶼山醫院香港感染控制中心的籌備工
作，將於明日（２６日）上午開始接收臨床情況合適的新冠肺炎確診病人。
　　特首官林鄭月娥今日特別到訪中心向醫護人員表達謝意，並與中聯辦副主任仇鴻及醫管局主
席范鴻齡主持啟用儀式。范鴻齡特別感謝中央政府及香港政府各部門和團隊幫助，僅以四個月時
間完成北大嶼山醫院香港感染控制中心的建築工程。

＊明天先啟用設４８張隔離病床的病房＊

　　醫管局發言人稱，中心明日將首先啟用一個設有４８張隔離病床的病房，接收１６至６５歲
、臨床情況屬輕度或中度的２０１９冠狀病毒病確診病人。視乎目前疫情的發展，中心亦會逐步
接收現時仍於社區治療設施的病人，以便集中人手及更有效運用資源。

＊先進化驗儀器可提升公院化驗量約１５％＊

　　發言人說，香港感染控制中心設有六座樓高兩層的病房大樓，合共有８１６張隔離病床，所
有病房均具備醫院級別的隔離治療設施。六座病房大樓獨立分隔，面對反覆疫情，可按需要分階
段啟用。另外，設於醫療中心的化驗室，除處理日常的臨床化驗項目外，高度自動化的先進化驗
儀器每日最多可處理約１５００個病毒樣本化驗，讓公立醫院的整體化驗量增加約１５％。
（ｃｌ）

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