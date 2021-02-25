【新冠肺炎】北大嶼山醫院香港感染控制中心明日啟用

《經濟通通訊社２５日專訊》醫管局公布，已完成北大嶼山醫院香港感染控制中心的籌備工

作，將於明日（２６日）上午開始接收臨床情況合適的新冠肺炎確診病人。

特首官林鄭月娥今日特別到訪中心向醫護人員表達謝意，並與中聯辦副主任仇鴻及醫管局主

席范鴻齡主持啟用儀式。范鴻齡特別感謝中央政府及香港政府各部門和團隊幫助，僅以四個月時

間完成北大嶼山醫院香港感染控制中心的建築工程。



＊明天先啟用設４８張隔離病床的病房＊



醫管局發言人稱，中心明日將首先啟用一個設有４８張隔離病床的病房，接收１６至６５歲

、臨床情況屬輕度或中度的２０１９冠狀病毒病確診病人。視乎目前疫情的發展，中心亦會逐步

接收現時仍於社區治療設施的病人，以便集中人手及更有效運用資源。



＊先進化驗儀器可提升公院化驗量約１５％＊



發言人說，香港感染控制中心設有六座樓高兩層的病房大樓，合共有８１６張隔離病床，所

有病房均具備醫院級別的隔離治療設施。六座病房大樓獨立分隔，面對反覆疫情，可按需要分階

段啟用。另外，設於醫療中心的化驗室，除處理日常的臨床化驗項目外，高度自動化的先進化驗

儀器每日最多可處理約１５００個病毒樣本化驗，讓公立醫院的整體化驗量增加約１５％。

（ｃｌ）

