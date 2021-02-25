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25/02/2021 07:57

吉利（００１７５）與富豪汽車訂業務合併及合作方案

　　《經濟通通訊社２５日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，有關去年２月指，與主要股東
兼執行董事李書福所持富豪汽車（又稱沃爾沃汽車）ＡＢ公司管理層探討，雙方業務合併進行重
組可能性，經研究後，雙方已找到最佳合併方案，即在保持各自現有獨立公司結構基礎上，將進
行一系列業務合併及合作。
　　該集團指，在動力總成方面，以股權合併形式進行有關業務合併，以向雙方提供動力總成產
品，並為雙方開發動力總成產品和下一代雙電機混合動力系統，應用於混合動力車和插電式混合
動力車。合併後的動力總成公司計劃在今年投入運營，還將為其他汽車公司提供產品和服務。至
於電氣化方面，在目前共享兩款純電動車模塊化架構，即浩瀚智能進化體驗架構（ＳＥＡ）和下
一代可擴展模塊架構（ＳＰＡ　２）基礎上，共同開發下一代純電動車模塊化架構，該架構將由
雙方、領克和極星品牌共享。亦會共享電氣化包括電池包和電驅系統和智能網聯技術，並通過聯
合採購降低成本。
　　該集團指，自動駕駛方面，共同開發高度自動駕駛解決方案，並將由富豪汽車旗下自動駕駛
軟件開發全資子公司Ｚｅｎｓｅａｃｔ　ＡＢ公司牽頭。運營協作方面，領克品牌於去年底進入
歐洲，並將利用富豪汽車海外銷售渠道和售後網絡，逐步服務全球用戶。
　　該集團指，雙方認為有關業務合併及合作持續挖掘雙方具協同效應的業務領域，還能消除因
雙方公司股權合併對各自股東及潛在投資者帶來的不明朗因素。（ｗｈ）

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