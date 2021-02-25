【企業盈警】中國金融國際（７２１）料中期虧損最少２７００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》中國金融國際（００７２１）公布，預期截至去年１２月３１

日止中期虧損不少於２７００萬元，比２０１９年同期虧損９６００萬元有所收窄。

該集團指，虧損下降主要源於非上市投資和上市投資之公允價值計虧損的減少。

該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）

