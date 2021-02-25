【企業盈警】香港華人（００６５５）料９個月虧損最少８億元

《經濟通通訊社２５日專訊》香港華人（００６５５）公布，預期截至去年１２月３１日止
９個月虧損不少於８億元，而截至去年３月３１日止年度綜合溢利則約４﹒２５億元。
該集團指，虧損主因所佔合營企業虧損，主要來自投資物業整體公平值虧損淨額及固定資產
之減值虧損，而其中部分被出售一間合營企業產生之收益所抵銷。
該集團將於３月底公布業績。（ｗｈ）
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