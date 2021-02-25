《日入而息》政府下年度推１５幅住宅地，渣打稅前盈利跌四成

《今天重點》﹡渣打（０２８８８）去年基本稅前盈利２５億美元跌四成，派末期股息９美

仙；渣打去年大中華及北亞地區除稅前基本溢利跌１６％；渣打去年淨息差

跌３１基點，信貸減值升１﹒５３倍；渣打香港區去年除稅前溢利按年跌

２５％，貸款減值升７９％

﹡銀娛（０００２７）全年盈轉虧蝕４０億元，不派末期息；銀娛去年經調整

ＥＢＩＴＤＡ虧損１０億元，博彩收益總額跌８１％

﹡希慎（０００１４）去年盈轉虧蝕２５﹒４７億，派第二中期息１﹒１７元

；去年經常性基本溢利及基本溢利均跌７﹒３％；希慎去年商舖業務營業額

按年跌１２﹒９％，寫字樓業務跌１％

﹡新地（０００１６）中期少賺１２％，派中期息１﹒２５元

政府下年度推１５幅住宅地，首季度推兩幅涉９８０伙；黃偉綸指未來依賴

市區重建項目，九龍塘地皮或次季推；黃偉綸指改劃啟德商業地無損九龍東

成新核心商業定位

﹡李嘉誠重奪福布斯香港首富之位，身家大飆兩成至３５４億美元

﹡本港出口貨值連升三個月，１月按年增４４％勝預期

﹡許正宇稱加股票印花稅８月１日實施，政府無其他方案；失業貸款為輔助措

施，壞帳率料２５％



《即日市況》﹡內房股飊港交所續跌，港股反彈３５５點收３００７４十天線得復失



《深滬股市》﹡權重拉動滬指升０﹒６％結束三連跌，惟創業板挫１％



《美元匯價》﹡美元暫時守住８９﹒８０╱９０﹒００支持區；歐元最新報１﹒２２２６╱

２９，日圓最新報１０６﹒１５╱１７



《公司業績》﹡渣打（０２８８８）去年基本稅前盈利２５億美元跌四成，派末期股息９美

仙；渣打去年大中華及北亞地區除稅前基本溢利跌１６％；渣打去年淨息差

跌３１基點，信貸減值升１﹒５３倍；渣打香港區去年除稅前溢利按年跌

２５％，貸款減值升７９％

﹡希慎（０００１４）去年盈轉虧蝕２５﹒４７億，派第二中期息１﹒１７元

；去年經常性基本溢利及基本溢利均跌７﹒３％；希慎去年商舖業務營業額

按年跌１２﹒９％，寫字樓業務跌１％

﹡光大水務（０１８５７）去年純利升２３％，派末期息６﹒０７仙

﹡時計寶（０２０３３）中期純利按年升５６％至１﹒５５億元，不派中期息

﹡新世界百貨中國（００８２５）中期盈轉虧蝕２億元，不派中期息

﹡銀娛（０００２７）全年盈轉虧蝕４０億元，不派末期息；銀娛去年經調整

ＥＢＩＴＤＡ虧損１０億元，博彩收益總額跌８１％

﹡新地（０００１６）中期少賺１２％，派中期息１﹒２５元

﹡萬華媒體（００４２６）第三季虧損擴大至１６５﹒４萬元，不派息

﹡信和置業（０００８３）中期純利跌５４％至１２﹒９億元，派息１４仙

﹡太平洋航運（０２３４３）去年盈轉虧蝕２﹒０８億元，不派息

﹡信和酒店（０１２２１）中期盈轉虧蝕４５４８萬元，不派中期息

﹡江南布衣（０３３０６）中期純利按年升７﹒８％，派息０﹒３９港元

﹡堡獅龍國際（００５９２）中期虧損收窄至８７１３萬元，不派中期息

﹡世界華文媒體（００６８５）第三財季少賺５９％，不派息

﹡檳傑科達（０１６６５）去年純利跌１３﹒３％，末期息派０﹒０２元

﹡珩灣科技（０１５２３）去年純利升１８％，派中期息６﹒２３仙及特息

２﹒１７仙

﹡灣區發展（００７３７）去年多賺１３％至６﹒８９億元人民幣，派末期息

９﹒１分

﹡中華汽車（０００２６）中期盈轉虧５８７５萬元，中期息連特息共派

１﹒１元



《公司資訊》﹡渣打（０２８８８）將恢復股份回購計劃，最多涉２﹒５４億美元普通股；

渣打香港客戶主任及其母親涉嫌串謀詐騙銀行佣金；渣打料未來幾年或會產

生約５億美元重組開支；渣打冀２０２３年或之前有形股東權益回報至少達

７％；若有剩餘資本願以派息和回購回饋股東，無派息比率目標；渣打料財

富管理業務等助抵銷低息環境影響，下半年業務將見改善

﹡希慎（０００１４）大埔住宅項目提供逾２００伙，電子消費券措施有利銷

售

﹡內媒表示快手（１０２４）春節期間ＤＡＵ峰值接近５億，創歷史新高

﹡平保（０２３１８）完成平安海外夾層債基金募集

﹡必瘦站（０１８３０）香港復業首星期銷售合同按年增１７５％

﹡百威亞太（０１８７６）「就地過年」帶動業務增長，內地仍是強大市場

﹡金輝集團（００１３７）附屬Ｊｉｎｈｕｉ去年盈轉虧蝕１５２５萬美元

﹡青電發３億美元能源轉型債券，籌資建第二台聯合循環燃氣渦輪機組

﹡恆隆（０００１０）及恆隆地產（００１０１）收購美領事館物業獲中央人

民政府批准，交易已於今日完成

﹡傳微醫最快下月來港上市，估值約５４６億元

﹡美團（０３６９０）因此前壟斷行為敗訴，賠償餓了麼１００萬元人民幣

﹡國壽（０２６２８）已派員調查嫩江分公司涉造假違規問題

﹡習近平出席全國脫貧攻堅表彰會，阿里巴巴（０９９８８）獲評脫貧攻堅先

進集體

﹡匯豐斥逾３５億美元擴展亞洲財富管理業務，擬招聘逾５０００名專才

﹡新威斯頓（０８２４２）建議更改公司英文名稱

﹡銀娛（０００２７）疫情或對未來業績構成重大負面影響，續投入日本發展

計劃；銀娛呂志和稱中長期對澳門未來充滿信心，料未來幾季會逐步改善；

銀娛冀年底可重新派息，對博彩業復甦的潛在爆炸力非常有信心

﹡億勝（０１０６１）乾眼症新藥美國三期臨床取得正面結果

﹡網易（０９９９９）去年非通用會計準則持續經營淨利潤跌６％

人民幣；董事會批准高達２０美元的新股份回購計劃

﹡中生製藥（０１１７７）抗腫瘤藥「多西他賽注射液」獲頒藥品補充申請批

准通知書

﹡財新表示原光大銀行行長劉金將出任中行（０３９８８）新行長

﹡粵豐環保（０１３８１）獲授常寧垃圾焚燒發電廠特許經營項目；附屬獲授

惠州垃圾焚燒發電廠特許經營項目

﹡復旦張江（０１３４９）抗炎鎮痛藥物獲頒藥品註冊證書



《神州民企》﹡日本關西電力等在京都擬引進比亞迪（０１２１１）電動巴士

﹡吉利（００１７５）新電動汽車研發和生產基地有望落戶合肥



《中國要聞》﹡胡潤表示去年僅七個內地城市進入全球房價漲幅前５０

﹡長沙Ｌａｌａｍｏｖｅ乘客離奇跳車亡，當局開腔批評

﹡春節假期國內出遊合計２﹒５億人次，按年跌近２５％

﹡人行２００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；人行開展５０億元央行票

據互換（ＣＢＳ）操作

﹡社保基金去年第四季增持７股，新買入鋒尚文化

﹡科技部表示支持西部優質企業以新三板、科創板上市融資

﹡牛年以來逾２百隻基金淨值跌逾一成，或造成贖回壓力

﹡習近平稱中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利

﹡上海到２０２５年新能源車產值突破３５００億元

﹡上海將從三方面推動新能源車產業發展

﹡去年上海社會消費品零售總額居全國首位

﹡去年下半年逾三成內地ＴＭＴ企業選擇科創板上市

﹡普華永道表示去年中國ＴＭＴ企業上市融資額同比倍增；港府提高印花稅對

企業上市無大影響

﹡世貿新總幹事表示上訴機構改革事在必行，但並不容易

﹡華府審查供應鏈，中方表示強行改變全球產業鏈不現實

﹡華為Ｍａｔｅ Ｘ２今日開售急速售罄

﹡「２０永煤ＣＰ００１」持有人下周開會表決兌付議案

﹡業內料今年機械工業營收和利潤總額增速在４％左右

﹡普華永道預計今年為中國ＴＭＴ企業ＩＰＯ大年

﹡財政部表示１月全國發行地方政府債券３６２３億元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒５％，下月恢復合資格港澳大陸人士入境



《其他消息》﹡陳智思稱不能責怪青年不信任中央及一國兩制

﹡元朗７２１案，控方確認白衣人先動手

﹡運房局表示租用８００個酒店賓館房間作過渡性房屋，料最快上半年入伙；

運房局爭取本立法年度內提交規管劏房租金條例草案

﹡證監會與財匯局加強合作

﹡本港出口貨值連升三個月，１月按年增４４％勝預期

﹡通訊局批准電視廣播股權結構變動；通訊局預留４１吉赫內４０００兆赫新

頻譜在未來三年發放

﹡深股通額度全日流出２﹒３億元；滬股通額度全日用２１﹒３億元，陸股通

淨流出逾７億

﹡李嘉誠重奪福布斯香港首富之位，身家大飆兩成至３５４億美元

﹡國際航空運輸協會表示今年航空業或消耗高達９５０億美元現金

﹡香港公開大學校長黃玉山獲委任為研究資助局主席，任期三年

﹡政府下年度推１５幅住宅地，首季度兩幅涉１５３０伙



《預算案》﹡財爺冀盡量擴闊消費券使用範圍，街市、本地網購皆可用

﹡陳茂波稱失業貸款難免有壞帳，強調非取代短期失業援助；曾考慮加薪俸稅

，惟經濟差今年暫不做

﹡港府表示８０億國安撥款與駐港國安公署經費無關

﹡安永表示電子消費券屬一次性措施，對財政無長遠負擔

﹡恆生表示支持推出「百分百擔保特惠貸款」優化措施

﹡國泰航空歡迎支援及推動香港旅遊及空運業的措施

﹡惠譽表示本港下年度財赤佔ＧＤＰ比例將降至４﹒７％

﹡匯豐歡迎多項額外紓緩措施及鞏固香港國金中心舉措

﹡董事學會表示調高股票印花稅合理，檢討差餉制方向正確

﹡銀公表示預算案措施既應對短期經濟挑戰又鞏固支柱產業

﹡數碼港表示全力配合政府推動創科發展，注資創業基金

﹡財庫局表示措施３大範疇，短期紓困中期開拓金融市場

﹡許正宇稱加股票印花稅８月１日實施，政府無其他方案；失業貸款為輔助措

施，壞帳率料２５％

﹡政府擬加股票印花稅，渣打表示市場即時反應屬正常現象



《新冠肺炎》﹡本港新增１３宗確診，１２宗本地感染３宗源頭不明

﹡北大嶼山醫院香港感染控制中心明日啟用

﹡西醫工會表示「復必泰」延遲來港，市民或改打科興疫苗

﹡何栢良稱出現飲食群組是危險訊號，考驗安心出行功效

﹡首批科興疫苗運抵新加坡，惟因資料不足未獲批准使用

﹡聶德權料復必泰疫苗短期抵港，呼籲公務員踴躍接種

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